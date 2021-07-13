Песков заявил о выдаче оружия казакам в Росгвардии
Служащим в Росгвардии казакам будут выдавать оружие, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Они будут служащими Росгвардии. Почему им не выдать? Они перестанут быть казаками. Де-юре они будут служащими Росгвардии со всеми вытекающими правами и обязанностями», — сказал Песков, отметив, что они будут привлекаться к службе в Росгвардии в регионах, где традиционно живет много казаков. «Будет полная субординация соблюдаться. Никаких отдельных подразделений казачьих не будет», — объяснил пресс-секретарь.
Ранее полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка сообщил, что Владимир Путин поддержал идею создать отдельные казачьи подразделения в составе Росгвардии. Ранее в июне Чайка сообщил, что сейчас изучается вопрос о привлечении Терского войскового казачьего общества к обеспечению безопасности и обороноспособности через прохождение членами казачьих обществ военной службы по контракту.