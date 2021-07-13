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Песков заявил о выдаче оружия казакам в Росгвардии

Ведомости

Служащим в Росгвардии казакам будут выдавать оружие, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они будут служащими Росгвардии. Почему им не выдать? Они перестанут быть казаками. Де-юре они будут служащими Росгвардии со всеми вытекающими правами и обязанностями», — сказал Песков, отметив, что они будут привлекаться к службе в Росгвардии в регионах, где традиционно живет много казаков. «Будет полная субординация соблюдаться. Никаких отдельных подразделений казачьих не будет», — объяснил пресс-секретарь.

Ранее полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка сообщил, что Владимир Путин поддержал идею создать отдельные казачьи подразделения в составе Росгвардии. Ранее в июне Чайка сообщил, что сейчас изучается вопрос о привлечении Терского войскового казачьего общества к обеспечению безопасности и обороноспособности через прохождение членами казачьих обществ военной службы по контракту.

Ранее по теме: Чайка: Путин одобрил создание казачьих подразделений в Росгвардии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных