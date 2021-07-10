Чайка: Путин одобрил создание казачьих подразделений в Росгвардии
Президент России Владимир Путин поддержал идею создать отдельные казачьи подразделения в составе Росгвардии, заявил полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
«Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать», — приводит его слова «РИА Новости».
Ранее в июне Чайка сообщил, что сейчас изучается вопрос о привлечении Терского войскового казачьего общества к обеспечению безопасности и обороноспособности через прохождение членами казачьих обществ военной службы по контракту. В частности, предлагается создать в Росгвардии воинские казачьи подразделения, добавил он тогда.