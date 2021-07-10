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Чайка: Путин одобрил создание казачьих подразделений в Росгвардии

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал идею создать отдельные казачьи подразделения в составе Росгвардии, заявил полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

«Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в июне Чайка сообщил, что сейчас изучается вопрос о привлечении Терского войскового казачьего общества к обеспечению безопасности и обороноспособности через прохождение членами казачьих обществ военной службы по контракту. В частности, предлагается создать в Росгвардии воинские казачьи подразделения, добавил он тогда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных