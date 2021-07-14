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Россия вышла на четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом

Ведомости

Россия поднялась на четвертое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ и оперштаба правительства России, в стране зарегистрировано 5 833 175 случая заражения коронавирусом.

Первое место в мире по заболеваемости COVID-19 заняли США – 33,5 млн случаев, второе место заняла Индия – 30,9 млн, третье место заняла Бразилия – 19,1 млн.

По данным Института Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место по уровню заболеваемости, однако данные института отличаются от информации ВОЗ и оперштаба. Согласно карте распространения коронавируса, составленной в институте, в России зарегистрировано 5,76 млн случаев заражения коронавирусом. В начале июня Россия занимала по этому показателю шестое место, но после роста заболеваемости опередила Турцию, а теперь и Францию.

С начала пандемии в России умерли 144 292 человека. Хуже статистика смертности в пяти странах: в США, Бразилии, Индии, Мексике и Перу. Так, в Великобритании и Италии умерли менее 130 тыс. человек. При этом в Великобритании ежедневное число выявленных случаев в последние дни превышает 30 тыс.

По данным оперштаба на 13 июля, за сутки в России было выявлено 24 702 случая заражения. За весь период пандемии 5 236 214 пациентов выздоровели от вируса, 144 492 – умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных