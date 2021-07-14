Россия вышла на четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом
Россия поднялась на четвертое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ и оперштаба правительства России, в стране зарегистрировано 5 833 175 случая заражения коронавирусом.
Первое место в мире по заболеваемости COVID-19 заняли США – 33,5 млн случаев, второе место заняла Индия – 30,9 млн, третье место заняла Бразилия – 19,1 млн.
По данным Института Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место по уровню заболеваемости, однако данные института отличаются от информации ВОЗ и оперштаба. Согласно карте распространения коронавируса, составленной в институте, в России зарегистрировано 5,76 млн случаев заражения коронавирусом. В начале июня Россия занимала по этому показателю шестое место, но после роста заболеваемости опередила Турцию, а теперь и Францию.
С начала пандемии в России умерли 144 292 человека. Хуже статистика смертности в пяти странах: в США, Бразилии, Индии, Мексике и Перу. Так, в Великобритании и Италии умерли менее 130 тыс. человек. При этом в Великобритании ежедневное число выявленных случаев в последние дни превышает 30 тыс.
По данным оперштаба на 13 июля, за сутки в России было выявлено 24 702 случая заражения. За весь период пандемии 5 236 214 пациентов выздоровели от вируса, 144 492 – умерли.