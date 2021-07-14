Россия вышла на четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом

По данным Института Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место по уровню заболеваемости, однако данные института отличаются от информации ВОЗ и оперштаба. Согласно карте распространения коронавируса, составленной в институте, в России зарегистрировано 5,76 млн случаев заражения коронавирусом. В начале июня Россия занимала по этому показателю шестое место, но после роста заболеваемости опередила Турцию, а теперь и Францию.