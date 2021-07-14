Гидрометцентр назвал сроки появления «европейских» зим в России

«Наша страна северная, и энергетическая проблема при суровых зимах, ох, как остро встает. Можно ожидать, что лет через 30 снимется эта проблема. <…> Температура повысится на 3-5 градуса, мы приблизимся к западно-европейским зимам», – сказал Вильфанд, отметив, что такие изменения не приведут к отсутствию морозов. «Если похолодание, то оно будет серьезное. Редкое, но сильное», — объяснил он.