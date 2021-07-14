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Гидрометцентр назвал сроки появления «европейских» зим в России

Ведомости

Зимы в России могут потеплеть на 3-5 градуса через 30 лет в связи с глобальным потеплением и стать похожими на «европейские», заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Наша страна северная, и энергетическая проблема при суровых зимах, ох, как остро встает. Можно ожидать, что лет через 30 снимется эта проблема. <…> Температура повысится на 3-5 градуса, мы приблизимся к западно-европейским зимам», – сказал Вильфанд, отметив, что такие изменения не приведут к отсутствию морозов. «Если похолодание, то оно будет серьезное. Редкое, но сильное», — объяснил он.

В связи с глобальным потеплением зимний период в российских регионах сократился минимум на семь дней за последние 25 лет, а летний – увеличился на один-три дня. Однако эти изменения не смогут привести к отсутствию периодов весны и осени в будущем, рассказал метеоролог.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что температура Земли в 2020 г. достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет, текущие обязательства стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточны. По прогнозам ученых, из-за глобального потепления в Северном полушарии лето к 2100 г. будет длиться полгода, а зима сократится до двух месяцев. Это вызовет нарушение сельскохозяйственных циклов, а также рост болезней из-за миграций переносящих их насекомых из более южных районов.

Ранее по теме: Генсек ООН заявил о рекордном за 3 млн лет повышении температуры Земли

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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