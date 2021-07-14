Гидрометцентр назвал сроки появления «европейских» зим в России
Зимы в России могут потеплеть на 3-5 градуса через 30 лет в связи с глобальным потеплением и стать похожими на «европейские», заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Наша страна северная, и энергетическая проблема при суровых зимах, ох, как остро встает. Можно ожидать, что лет через 30 снимется эта проблема. <…> Температура повысится на 3-5 градуса, мы приблизимся к западно-европейским зимам», – сказал Вильфанд, отметив, что такие изменения не приведут к отсутствию морозов. «Если похолодание, то оно будет серьезное. Редкое, но сильное», — объяснил он.
В связи с глобальным потеплением зимний период в российских регионах сократился минимум на семь дней за последние 25 лет, а летний – увеличился на один-три дня. Однако эти изменения не смогут привести к отсутствию периодов весны и осени в будущем, рассказал метеоролог.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что температура Земли в 2020 г. достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет, текущие обязательства стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточны. По прогнозам ученых, из-за глобального потепления в Северном полушарии лето к 2100 г. будет длиться полгода, а зима сократится до двух месяцев. Это вызовет нарушение сельскохозяйственных циклов, а также рост болезней из-за миграций переносящих их насекомых из более южных районов.