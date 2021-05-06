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Генсек ООН заявил о рекордном за 3 млн лет повышении температуры Земли

Ведомости

Температура Земли в 2020 г. достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет, текущие обязательства стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточны, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, в 2020 г. концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума — на 148% выше доиндустриального уровня. «Это самый высокий уровень за 3 млн лет, когда температура Земли была выше на 3 градуса, а уровень моря — выше примерно на 15 метров», — цитирует Гутерриша пресс-служба ООН.

Генсек организации напомнил, что в соответствии с текущими обязательствами, в том числе взятыми странами, подписавшими в 2016 г. Парижские соглашения, «мы все еще движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века». «Мы действительно стоим на краю пропасти», — подчеркнул Гутерриш.

Ранее ученые спрогнозировали, что из-за глобального потепления в Северном полушарии зима к 2100 г. будет длиться полгода, а зима сократится до двух месяцев. Это вызовет нарушение сельскохозяйственных циклов, а также рост болезней из-за миграций переносящих их насекомых из более южных районов.

Негативные последствия изменения климата учитываются, в частности, в национальном плане мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 г., подписанном 25 декабря 2019 г. премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В документе говорится, что из-за изменения климата вырастет риск для здоровья населения, усиления засух в одних регионах, а в других — дождей, наводнений, пожаров в лесах. Там отмечается, что таяние вечной мерзлоты нанесет ущерб для строений и коммуникаций, нарушит экологическое равновесие, распространит инфекционные и паразитарные заболевания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных