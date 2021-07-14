Власти Тувы допустили введение карантина
Власти республики Тува рассматривают возможность введения карантина из-за эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в своем аккаунте во «ВКонтакте» врио главы республики Владислав Ховалыг.
«Пока держимся, но с такой безответственностью будем вынуждены принять крайние меры вплоть до карантина. Мы знаем пример Бурятии, где ввели на две недели локдаун и сейчас там эпидситуация стабилизировалась», — отметил Ховалыг.
По его словам, некоторые люди продолжают «игнорировать и нагло нарушать» введенные в регионе ограничения. Некоторые органы исполнительной власти выполняют противоэпидемические требования формально, отметил Ховалыг.
«Поручил членам правительства усилить контрольные мероприятия за исполнением санитарных правил и ограничений, нужны конкретные действия и решения», — добавил он.
Бурятия ввела режим всеобщей изоляции с 27 июня по 11 июля из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. 12 июля режим был отменен везде, кроме Кабановского района: там локдаун продлили до 18 июля.