Бурятия отменит введенный из-за коронавируса локдаун
Режим всеобщей самоизоляции, введенный в Бурятии с 27 июня по 11 июля из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе, будет снят с 12 июля везде, кроме Кабанского района, сообщается на сайте местного правительства.
«Две недели самоизоляции снизили показатели заболеваемости, но говорить о стабилизации ситуации рано. Главное, нам удалось создать резерв коек, разгрузить первичное звено здравоохранения, уменьшилось количество госпитализируемых. Но тенденции заболеваемости остаются тревожными», — сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
С 12 июля в Бурятии вновь заработают заведения общественного питания, кроме тех, что расположены в торговых центрах. Кафе, рестораны и прочие места будут принимать посетителей до 22:00. При этом за столом разрешено сидеть максимум четырем людям, не считая детей. Фудкортам можно работать навынос и на доставку.
ТЦ также будут открыты до 22:00. Однако несовершеннолетним до 14 лет нельзя находиться там без взрослых.
Кроме того, вновь заработают предприятия из сферы непродовольственной торговли и услуг, а также бани, сауны, парикмахерские, маникюрные и массажные салоны, салоны красоты и солярии при наполняемости не более 50%. Последнее требование касается и библиотек.
Возобновится деятельность музеев, выставочных комплексов и прочих подобных. Там разрешат проводить индивидуальные и групповые экскурсии с численностью до 10 человек.
Осуществлять работу бассейнов и фитнес-залов и оказывать какие-либо спортивные услуги можно будет при наличии сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19, отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа, или справки о перенесенном максимум полгода назад коронавирусе. Также вновь откроются детские сады.
При этом в Кабанском районе локдаун продлен до 18 июля из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Массовые досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные и прочие очные мероприятия запрещены до 25 июля. Межрегиональные спортивные соревнования разрешается проводить с условием тестирования всех участников на COVID-19 и без зрителей.
Закрытыми останутся ночные клубы, дискотеки, компьютерные клубы, детские развлекательные центры, игровые комнаты и зоны и аттракционы, театры и кино.
Все еще нельзя предоставлять услуги по организации досуга и развлечений, в том числе проводить свадьбы и корпоративы. Приостановлен личный прием граждан в органах исполнительной власти и местного самоуправления.
Детям до 14 лет запрещено находиться на улице без взрослых. Компании должны оставить на удаленке минимум 30% сотрудников. Сохраняется также требование по соблюдению масочного режима в регионе.
23 июня Бурятия первой из субъектов России объявила о введении локдауна из-за роста заболеваемости COVID-19. На тот момент суточный прирост зараженных составил 255 новых случаев, почти достигнув рекорда, зафиксированного 24 ноября. После этого показатель продолжил нарастать. 4 июля он обновил максимум, составив 334 случая. Вчера значение опустилось до 297. За все время в Бурятии COVID-19 подтвердился у 46 820 жителей. Из них 1403 человека умерли.