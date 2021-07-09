Бурятия отменит введенный из-за коронавируса локдаун

С 12 июля в Бурятии вновь заработают заведения общественного питания, кроме тех, что расположены в торговых центрах. Кафе, рестораны и прочие места будут принимать посетителей до 22:00. При этом за столом разрешено сидеть максимум четырем людям, не считая детей. Фудкортам можно работать навынос и на доставку.