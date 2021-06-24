Бурятия первой в России ввела локдаун из-за переполненных больниц

Бурятия первой в России ввела локдаун из-за переполненных больницВласти надеются, что его не придется продлевать после 11 июля
Глава Бурятии Алексей Цыденов объявил 23 июня о введении в республике локдауна до 11 июля. Республика стала первым российским регионом, который ввел эту меру в ходе новой волны роста заболеваемости COVID-19, вызванной распространением индийского штамма. По его словам, практически все койки для больных COVID-19 – более 3000 – уже заняты, смертность растет и это не оставляет выбора, хотя власти и пытались избежать таких мер. Не хватает даже медицинского кислорода, но эта проблема, заявил Цыденов, будет решена в течение трех дней.
Во время локдауна, объявил Цыденов, закрываются все промышленные предприятия, кроме имеющих непрерывный цикл – железной дороги, энергетики, водоканала и банков. Полностью закрываются все торговые центры и учреждения культуры и общественного питания (последние – кроме расположенных в гостиницах). Из предприятий торговли работать разрешено лишь тем, кто торгует продовольствием и товарами первой необходимости. Закрываются все учреждения и площадки, связанные с досугом детей и подростков до 14 лет, Цыденов призвал родителей удерживать детей дома и самим не посещать в течение локдауна родственников и друзей. При этом транспортное сообщение республики с другими регионами не прерывается.