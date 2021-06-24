Бурятия первой в России ввела локдаун из-за переполненных больниц

Во время локдауна, объявил Цыденов, закрываются все промышленные предприятия, кроме имеющих непрерывный цикл – железной дороги, энергетики, водоканала и банков. Полностью закрываются все торговые центры и учреждения культуры и общественного питания (последние – кроме расположенных в гостиницах). Из предприятий торговли работать разрешено лишь тем, кто торгует продовольствием и товарами первой необходимости. Закрываются все учреждения и площадки, связанные с досугом детей и подростков до 14 лет, Цыденов призвал родителей удерживать детей дома и самим не посещать в течение локдауна родственников и друзей. При этом транспортное сообщение республики с другими регионами не прерывается.