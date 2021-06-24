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Бурятия первой в России ввела локдаун из-за переполненных больниц

Власти надеются, что его не придется продлевать после 11 июля
Алексей Никольский Максим Иванов
У властей нет планов продлевать локдаун после 11 июля – если он не сработает /Андрей Огородник / ТАСС

Глава Бурятии Алексей Цыденов объявил 23 июня о введении в республике локдауна до 11 июля. Республика стала первым российским регионом, который ввел эту меру в ходе новой волны роста заболеваемости COVID-19, вызванной распространением индийского штамма. По его словам, практически все койки для больных COVID-19 – более 3000 – уже заняты, смертность растет и это не оставляет выбора, хотя власти и пытались избежать таких мер. Не хватает даже медицинского кислорода, но эта проблема, заявил Цыденов, будет решена в течение трех дней.

Во время локдауна, объявил Цыденов, закрываются все промышленные предприятия, кроме имеющих непрерывный цикл – железной дороги, энергетики, водоканала и банков. Полностью закрываются все торговые центры и учреждения культуры и общественного питания (последние – кроме расположенных в гостиницах). Из предприятий торговли работать разрешено лишь тем, кто торгует продовольствием и товарами первой необходимости. Закрываются все учреждения и площадки, связанные с досугом детей и подростков до 14 лет, Цыденов призвал родителей удерживать детей дома и самим не посещать в течение локдауна родственников и друзей. При этом транспортное сообщение республики с другими регионами не прерывается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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