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Минобрнауки опубликовало проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ

Ведомости

Минобрнауки обнародовало проект приказа об установлении минимальных баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022/23 учебном году. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно приказу, образовательные организации, находящиеся в ведении Минобрнауки, должны организовать прием лиц по программам высшего образования (бакалавриата, специалитета) с учетом установленного минимального количества баллов.

Из таблицы, размещенной в документе, следует, что минимальное число баллов по обществознанию установлено в количестве 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44, по русскому языку, литературе и географии — 40. Минимальным порогом по математике, химии, физике и биологии планируется сделать 39 баллов, по истории — 35, по иностранному языку — 30. Такие же требования действуют в 2021/2022 учебном году.

Ранее по теме: Рособрнадзор сообщил о единственном человеке с 400 баллами по ЕГЭ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных