Минобрнауки опубликовало проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ

Из таблицы, размещенной в документе, следует, что минимальное число баллов по обществознанию установлено в количестве 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44, по русскому языку, литературе и географии — 40. Минимальным порогом по математике, химии, физике и биологии планируется сделать 39 баллов, по истории — 35, по иностранному языку — 30. Такие же требования действуют в 2021/2022 учебном году.