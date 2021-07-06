Рособрнадзор сообщил о единственном человеке с 400 баллами по ЕГЭ

Самый высокий средний балл по ЕГЭ в этом году зафиксирован по английскому языку — 72,2. В 2020 г. на первом месте был русский язык, однако теперь он сместился на вторую позицию. По нему выпускники набрали в среднем 71,4 балла после 71,6 балла годом ранее. Наиболее низкий средний балл в 2021 г. у тех, кто сдавал биологию, — 51,1. Рост показателя зафиксирован по литературе, информатике, физике и обществознанию.