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Рособрнадзор сообщил о единственном человеке с 400 баллами по ЕГЭ

Ведомости

Только один человек в этом году получил 400 баллов за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по четырем предметам, сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев.

Подобный результат продемонстрировала Алика Осадчая из Лицея классического элитарного образования Ростова-на-Дону. По 100 баллов она получила на экзаменах по обществознанию, истории, русскому и английскому языкам.

Кроме того, еще 16 человек получили максимальный результат по трем экзаменам, а 409 — по двум, следует из презентации Музаева. По его словам, в Рособрнадзоре были опасения по поводу итогов ЕГЭ в 2021 г., однако они не оправдались. Так, по ряду предметов средний балл у учеников вырос.

Самый высокий средний балл по ЕГЭ в этом году зафиксирован по английскому языку — 72,2. В 2020 г. на первом месте был русский язык, однако теперь он сместился на вторую позицию. По нему выпускники набрали в среднем 71,4 балла после 71,6 балла годом ранее. Наиболее низкий средний балл в 2021 г. у тех, кто сдавал биологию, — 51,1. Рост показателя зафиксирован по литературе, информатике, физике и обществознанию.

Основное время ЕГЭ в 2021 г. пришлось на период с 31 мая по 2 июля. Дополнительный назначен на 12-17 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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