Рособрнадзор сообщил о единственном человеке с 400 баллами по ЕГЭ
Только один человек в этом году получил 400 баллов за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по четырем предметам, сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев.
Подобный результат продемонстрировала Алика Осадчая из Лицея классического элитарного образования Ростова-на-Дону. По 100 баллов она получила на экзаменах по обществознанию, истории, русскому и английскому языкам.
Кроме того, еще 16 человек получили максимальный результат по трем экзаменам, а 409 — по двум, следует из презентации Музаева. По его словам, в Рособрнадзоре были опасения по поводу итогов ЕГЭ в 2021 г., однако они не оправдались. Так, по ряду предметов средний балл у учеников вырос.
Самый высокий средний балл по ЕГЭ в этом году зафиксирован по английскому языку — 72,2. В 2020 г. на первом месте был русский язык, однако теперь он сместился на вторую позицию. По нему выпускники набрали в среднем 71,4 балла после 71,6 балла годом ранее. Наиболее низкий средний балл в 2021 г. у тех, кто сдавал биологию, — 51,1. Рост показателя зафиксирован по литературе, информатике, физике и обществознанию.
Основное время ЕГЭ в 2021 г. пришлось на период с 31 мая по 2 июля. Дополнительный назначен на 12-17 июля.