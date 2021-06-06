Минпросвещения разъяснило свою позицию по ЕГЭ
В Минпросвещения готовы рассмотреть альтернативные Единому государственному экзамену (ЕГЭ) независимые и объективные механизмы оценки знаний школьников, заявил глава министерства Сергей Кравцов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Если кто-то предложит другой механизм оценки знаний школьников, объективный, самое главное, независимый, то мы его, конечно, с удовольствием будем рассматривать и обсуждать», — сказал он (цитата по ТАСС).
Кравцов подчеркнул, что в данный момент у министерства нет планов по замене ЕГЭ.
Основной период проведения ЕГЭ в России начался 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку проходил 3 и 4 июня. ЕГЭ по профильной математике состоится 7 июня, по истории и физике — 11 июня, по обществознанию — 15 июня, по биологии — 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам запланирована на 21 и 22 июня, письменная часть — на 18 июня. ЕГЭ по информатике будет проходить два дня: 24 и 25 июня.