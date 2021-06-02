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В России аккредитация вузов станет бессрочной с марта 2022 года

Ведомости

Аккредитация российских вузов станет бессрочной с 1 марта 2022 г., сообщила пресс-служба Рособрнадзора со ссылкой на замруководителя ведомства Светлану Кочетову.  

«С 1 марта 2022 г. аккредитация у нас становится бессрочной. При этом мы должны контролировать образовательные организации, которым такая преференция предоставляется», — сказала Кочетова.

По ее словам, Рособрнадзор перейдет от оценки соответствия образовательных программ вузов федеральным стандартам к оценке качества подготовки студентов. Работу вузов планируется оценивать на основе аккредитационных показателей.

Также ведомство будет оценивать квалификацию профессорско-преподавательского состава вузов, стаж работы, наличие ученых степеней и званий у преподавателей. При оценке вузов могут учитывать динамику среднего балла ЕГЭ поступающих и трудоустройство выпускников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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