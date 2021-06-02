В России аккредитация вузов станет бессрочной с марта 2022 года
Аккредитация российских вузов станет бессрочной с 1 марта 2022 г., сообщила пресс-служба Рособрнадзора со ссылкой на замруководителя ведомства Светлану Кочетову.
«С 1 марта 2022 г. аккредитация у нас становится бессрочной. При этом мы должны контролировать образовательные организации, которым такая преференция предоставляется», — сказала Кочетова.
По ее словам, Рособрнадзор перейдет от оценки соответствия образовательных программ вузов федеральным стандартам к оценке качества подготовки студентов. Работу вузов планируется оценивать на основе аккредитационных показателей.
Также ведомство будет оценивать квалификацию профессорско-преподавательского состава вузов, стаж работы, наличие ученых степеней и званий у преподавателей. При оценке вузов могут учитывать динамику среднего балла ЕГЭ поступающих и трудоустройство выпускников.