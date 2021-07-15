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«Известия» узнали о правилах отстранения непривитых сотрудников

Ведомости

Роструд направил письмо ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов», в котором пояснил механизм отстранения от работы сотрудников, которые отказываются сделать прививку от коронавируса, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо. В ведомстве пояснили, что таких работников нужно отстранять без сохранения зарплаты.

В документе говорится, что вакцинация от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Такая прививка становится обязательной, если главный санитарный врач региона вынес такое постановление. Работодатель имеет право отстранить от работы сотрудника без сохранения зарплаты, в том числе если он работает удаленно и не имеет медотвода.

В Москве работодатели обязаны провакцинировать 60% сотрудников сфер торговли и услуг до 15 августа. Если работник к этому времени не предоставил сертификат о вакцинации или медотвод, с 15 августа он должен быть отстранен от работы. Вернуться на рабочее место он может после того как устранит причину отстранения или после окончания пандемии, отметили в ведомстве.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своих вакцин в России. В некоторых регионах России ввели обязательную вакцинацию работников сфер торговли и услуг. В Москве работодатели обязаны привить от коронавируса 60% работников к 15 августа. По данным Роспотребнадзора на 13 июля, в России на данный момент привито более 28,6 млн человек.

За неполный месяц с 15 июня по 9 июля в предприятиях торговли прививку от коронавируса сделали в среднем более 30% от общего числа работников, сказали «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), отметив, что вакцинация замедляется из-за периода отпусков, дефицита вакцин, а также в связи с перерывами в снабжении частных клиник прививками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных