«Известия» узнали о правилах отстранения непривитых сотрудников

В Москве работодатели обязаны провакцинировать 60% сотрудников сфер торговли и услуг до 15 августа. Если работник к этому времени не предоставил сертификат о вакцинации или медотвод, с 15 августа он должен быть отстранен от работы. Вернуться на рабочее место он может после того как устранит причину отстранения или после окончания пандемии, отметили в ведомстве.