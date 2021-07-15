Синоптики пообещали ливень и град в Москве
В Москве сегодня, 15 июля, ожидается гроза, ливень и град размером до 3 см. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram.
«Погода в Москве 15 июля: душно, вечером местами ливень (8-13 мм), гроза, возможен град (2-3 см)», — написал Тишковец. Ранее Тишковец сообщил, что последний фронт экстремальной жары придет в Москву во вторник и среду. С четверга в столице начнут появляться грозовые облака. Возможны как короткие дожди, так и сухие грозы. Температура воздуха при этом составит около +30˚C.
К субботе в Москву придут «нормальные освежающие ливни с грозами», температура понизится до +25-30˚C.
В то же время, по словам синоптиков, в целом «парниковый котел» в Москве, вызывающий аномально жаркую погоду, будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев. Во второй половине июля вероятность осадков возрастет, но выпадет всего около 50% от положенной нормы. Таким образом, этот июль может стать одним из самых засушливых за последние 55 лет, рассказали в центре.