Синоптики пообещали ливень и град в Москве

В то же время, по словам синоптиков, в целом «парниковый котел» в Москве, вызывающий аномально жаркую погоду, будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев. Во второй половине июля вероятность осадков возрастет, но выпадет всего около 50% от положенной нормы. Таким образом, этот июль может стать одним из самых засушливых за последние 55 лет, рассказали в центре.