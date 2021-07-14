МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Гроза с сильными порывами ветра ожидается в некоторых районах Москвы 14 июля, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 14 июля с 15 часов и до конца суток местами по г. Москве ожидается гроза, кратковременный дождь, при грозе порывы ветра до 15 м/с», – говорится в сообщении.
В связи с этим ведомство рекомендует водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Также рекомендуется не оставлять детей без присмотра, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что последний фронт экстремальной жары придет в Москву во вторник и среду. С четверга в столице начнут появляться грозовые облака. Возможны как короткие дожди, так и сухие грозы. Температура воздуха при этом составит около +30˚C. По словам синоптика, к субботе в Москву придут «нормальные освежающие ливни с грозами», температура понизится до +25-30˚C.