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МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Ведомости

Гроза с сильными порывами ветра ожидается в некоторых районах Москвы 14 июля, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 14 июля с 15 часов и до конца суток местами по г. Москве ожидается гроза, кратковременный дождь, при грозе порывы ветра до 15 м/с», – говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство рекомендует водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Также рекомендуется не оставлять детей без присмотра, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что последний фронт экстремальной жары придет в Москву во вторник и среду. С четверга в столице начнут появляться грозовые облака. Возможны как короткие дожди, так и сухие грозы. Температура воздуха при этом составит около +30˚C. По словам синоптика, к субботе в Москву придут «нормальные освежающие ливни с грозами», температура понизится до +25-30˚C.

Ранее по теме: Синоптик назвал сроки последнего фронта экстремальной жары в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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