МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что последний фронт экстремальной жары придет в Москву во вторник и среду. С четверга в столице начнут появляться грозовые облака. Возможны как короткие дожди, так и сухие грозы. Температура воздуха при этом составит около +30˚C. По словам синоптика, к субботе в Москву придут «нормальные освежающие ливни с грозами», температура понизится до +25-30˚C.