Синоптик назвал сроки последнего фронта экстремальной жары в Москве

«Завтра и послезавтра ожидается +32-34˚C в Москве, +30-35˚C по области. Эти два дня – последний фронт экстремальной жары», – сказал Тишковец. Во вторник и среду будет малооблачно, но с четверга в столице начнут появляться грозовые облака. Возможны как короткие дожди, так и сухие грозы. Температура воздуха при этом составит около +30˚C. По словам синоптика, к субботе в Москву придут «нормальные освежающие ливни с грозами», температура понизится до +25-30˚C.