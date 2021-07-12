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Синоптик назвал сроки последнего фронта экстремальной жары в Москве

Ведомости

Последний фронт экстремальной жары придет в Москву во вторник и среду, сообщил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Завтра и послезавтра ожидается +32-34˚C в Москве, +30-35˚C по области. Эти два дня – последний фронт экстремальной жары», – сказал Тишковец. Во вторник и среду будет малооблачно, но с четверга в столице начнут появляться грозовые облака. Возможны как короткие дожди, так и сухие грозы. Температура воздуха при этом составит около +30˚C. По словам синоптика, к субботе в Москву придут «нормальные освежающие ливни с грозами», температура понизится до +25-30˚C.

8 июля «Фобос» сообщил, что «парниковый котел» в Москве, вызывающий аномально жаркую погоду, будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев. Во второй половине июля вероятность осадков возрастет, но выпадет всего около 50% от положенной нормы. Таким образом, этот июль может стать одним из самых засушливых за последние 55 лет, рассказали в центре.

Ранее по теме: Синоптики предупредили о двенадцатидневном «парниковом котле» в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных