Синоптик назвал сроки последнего фронта экстремальной жары в Москве
Последний фронт экстремальной жары придет в Москву во вторник и среду, сообщил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Завтра и послезавтра ожидается +32-34˚C в Москве, +30-35˚C по области. Эти два дня – последний фронт экстремальной жары», – сказал Тишковец. Во вторник и среду будет малооблачно, но с четверга в столице начнут появляться грозовые облака. Возможны как короткие дожди, так и сухие грозы. Температура воздуха при этом составит около +30˚C. По словам синоптика, к субботе в Москву придут «нормальные освежающие ливни с грозами», температура понизится до +25-30˚C.
8 июля «Фобос» сообщил, что «парниковый котел» в Москве, вызывающий аномально жаркую погоду, будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев. Во второй половине июля вероятность осадков возрастет, но выпадет всего около 50% от положенной нормы. Таким образом, этот июль может стать одним из самых засушливых за последние 55 лет, рассказали в центре.