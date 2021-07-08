Синоптики предупредили о двенадцатидневном «парниковом котле» в Москве

Во второй половине июля вероятность осадков возрастет, но выпадет всего около 50% от положенной нормы — примерно 17-22 мм осадков, отметили в центре. Таким образом, июль может стать одним из самых засушливых за последние 55 лет «и может войти в пятерку рекордсменов, уступая лишь самым катастрофическим засухам 1972 и 2010 гг., а также 1997 и 2014 гг.». Такая засуха в среднем случается не чаще одного раза в 8-10 лет, отметили в центре.