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Синоптики предупредили о двенадцатидневном «парниковом котле» в Москве

Ведомости

«Парниковый котел» в Москве, вызывающий аномально жаркую погоду, будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев, сообщает центр погоды «Фобос». 

«Феноменальным станет время существования блокирующего антициклона-долгожителя. Обычно нормальный срок деятельности такого антициклона – около 5 суток. Наш «парниковый котел» будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев. Напомним, существование блокирующего антициклона 50 дней и более – единичные случаи», — говорится в сообщении центра. 

Во второй половине июля вероятность осадков возрастет, но выпадет всего около 50% от положенной нормы — примерно 17-22 мм осадков, отметили в центре. Таким образом, июль может стать одним из самых засушливых за последние 55 лет «и может войти в пятерку рекордсменов, уступая лишь самым катастрофическим засухам 1972 и 2010 гг., а также 1997 и 2014 гг.». Такая засуха в среднем случается не чаще одного раза в 8-10 лет, отметили в центре. 

На следующей неделе в Москве ожидается жаркая погода, синоптики прогнозируют температуру на уровне 30-35 градусов по Цельсию. 

Ранее по теме: Синоптики спрогнозировали ливни и град в нескольких регионах России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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