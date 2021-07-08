Синоптики предупредили о двенадцатидневном «парниковом котле» в Москве
«Парниковый котел» в Москве, вызывающий аномально жаркую погоду, будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев, сообщает центр погоды «Фобос».
«Феноменальным станет время существования блокирующего антициклона-долгожителя. Обычно нормальный срок деятельности такого антициклона – около 5 суток. Наш «парниковый котел» будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев. Напомним, существование блокирующего антициклона 50 дней и более – единичные случаи», — говорится в сообщении центра.
Во второй половине июля вероятность осадков возрастет, но выпадет всего около 50% от положенной нормы — примерно 17-22 мм осадков, отметили в центре. Таким образом, июль может стать одним из самых засушливых за последние 55 лет «и может войти в пятерку рекордсменов, уступая лишь самым катастрофическим засухам 1972 и 2010 гг., а также 1997 и 2014 гг.». Такая засуха в среднем случается не чаще одного раза в 8-10 лет, отметили в центре.
На следующей неделе в Москве ожидается жаркая погода, синоптики прогнозируют температуру на уровне 30-35 градусов по Цельсию.