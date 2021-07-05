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Синоптики спрогнозировали ливни и град в нескольких регионах России

Ведомости

Сильные дожди, штормовой ветер и град пройдут в начале недели в Европейской части России, на Урале и в Крыму, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Температура будет в Краснодарском крае и Ростовской области, как в июне, за счет прохождения прохладных воздушных масс по восточной периферии антициклона… Поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе будет будут проходить фронтальные разделы, будет много осадков», — рассказал Вильфанд.

Согласно прогнозу, в Крыму ожидается ветер 20-25 м/с и ливневый дождь. В Ростовской области будет сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с и одновременно температура до 40 градусов. В Калмыкии также ожидается необычная для засушливого климата погода: сильный дождь и ветер, гроза. Такую погоду прогнозируют в Челябинской и Свердловской областях.

«Аналогичная ситуация в северокавказских республиках: сильный дождь, град, ветер. В Карачаево-Черкесии даже до 27 м/с... Такая ситуация (опасные погодные явления. — Прим. ред.) на Ставрополье будет до вторника», — отметил Вильфанд.

По его словам, с понедельника начнется «волна тепла» в Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Карелии. Температура воздуха в этих регионах будет на шесть-восемь градусов выше нормы. В Якутии сохранится аномальная жара: температура превысит норму на 10-12 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец не исключил, что в июле в Москве может начаться засуха, которая бывает раз в десять лет. По долгосрочным прогнозам, ожидается не более 20–30% месячной нормы осадков. При этом Вильфанд назвал прогнозы об июльской засухе в Москве «шаманизмом», писали «РИА Новости».

Ранее по теме: Синоптик предупредил о редкой засухе в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных