Синоптики спрогнозировали ливни и град в нескольких регионах России
Сильные дожди, штормовой ветер и град пройдут в начале недели в Европейской части России, на Урале и в Крыму, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Температура будет в Краснодарском крае и Ростовской области, как в июне, за счет прохождения прохладных воздушных масс по восточной периферии антициклона… Поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе будет будут проходить фронтальные разделы, будет много осадков», — рассказал Вильфанд.
Согласно прогнозу, в Крыму ожидается ветер 20-25 м/с и ливневый дождь. В Ростовской области будет сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с и одновременно температура до 40 градусов. В Калмыкии также ожидается необычная для засушливого климата погода: сильный дождь и ветер, гроза. Такую погоду прогнозируют в Челябинской и Свердловской областях.
«Аналогичная ситуация в северокавказских республиках: сильный дождь, град, ветер. В Карачаево-Черкесии даже до 27 м/с... Такая ситуация (опасные погодные явления. — Прим. ред.) на Ставрополье будет до вторника», — отметил Вильфанд.
По его словам, с понедельника начнется «волна тепла» в Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Карелии. Температура воздуха в этих регионах будет на шесть-восемь градусов выше нормы. В Якутии сохранится аномальная жара: температура превысит норму на 10-12 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец не исключил, что в июле в Москве может начаться засуха, которая бывает раз в десять лет. По долгосрочным прогнозам, ожидается не более 20–30% месячной нормы осадков. При этом Вильфанд назвал прогнозы об июльской засухе в Москве «шаманизмом», писали «РИА Новости».