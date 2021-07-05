Синоптики спрогнозировали ливни и град в нескольких регионах России

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец не исключил, что в июле в Москве может начаться засуха, которая бывает раз в десять лет. По долгосрочным прогнозам, ожидается не более 20–30% месячной нормы осадков. При этом Вильфанд назвал прогнозы об июльской засухе в Москве «шаманизмом», писали «РИА Новости».