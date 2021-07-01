Синоптик предупредил о встречающейся раз в десять лет засухе в Москве
Засуха, которая бывает раз в десять лет, может начаться в Москве и Центральной России в июле, выпадет около 30% месячной нормы осадков, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
«Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в 9-10 лет», — рассказал Тишковец. По его словам, на северо-западе Центральной России может не выпасть ни капли дождя.
Количество ясных дней в июле в два-три раза превысит средние показатели для середины лета. Температура большую часть месяца будет на 0,5-1 градус выше многолетних значений. В середине июля температура будет соответствовать норме. С вероятностью 60-70% погода будет очень солнечная и засушливая, отметил синоптик.
На прошлой неделе в Москве была зарегистрирована аномально жаркая погода. Температура в городе несколько дней подряд превышала 30 градусов. В понедельник, 28 июня, в Москве прошел «суперливень»: по прогнозу синоптиков, в этот день должно было выпасть около 70% месячной нормы осадков.