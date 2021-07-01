Синоптик предупредил о встречающейся раз в десять лет засухе в Москве

«Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в 9-10 лет», — рассказал Тишковец. По его словам, на северо-западе Центральной России может не выпасть ни капли дождя.