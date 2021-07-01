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Синоптик предупредил о встречающейся раз в десять лет засухе в Москве

Ведомости

Засуха, которая бывает раз в десять лет, может начаться в Москве и Центральной России в июле, выпадет около 30% месячной нормы осадков, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в 9-10 лет», — рассказал Тишковец. По его словам, на северо-западе Центральной России может не выпасть ни капли дождя.

Количество ясных дней в июле в два-три раза превысит средние показатели для середины лета. Температура большую часть месяца будет на 0,5-1 градус выше многолетних значений. В середине июля температура будет соответствовать норме. С вероятностью 60-70% погода будет очень солнечная и засушливая, отметил синоптик.

На прошлой неделе в Москве была зарегистрирована аномально жаркая погода. Температура в городе несколько дней подряд превышала 30 градусов. В понедельник, 28 июня, в Москве прошел «суперливень»: по прогнозу синоптиков, в этот день должно было выпасть около 70% месячной нормы осадков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных