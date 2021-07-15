СМИ узнали о проверке СК статьи «Новой газеты» о казнях в Чечне
В Москве следователи начали проверку по статье «клевета» по факту публикации в «Новой газете» материала с показаниями человека, представившегося бывшим сотрудником полка ППС имени Кадырова МВД по Чечне, о внесудебных пытках и казнях в расположении подразделения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В настоящее время организовано проведение доследственной проверки по ст. 128.1 УК РФ (клевета) по факту публикации статьи от 15 марта 2021 г. «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей», — сказал собеседник агентства. Официально Следственный комитет об этом не сообщал.
В середине марта «Новая газета» опубликовала интервью с человеком, представившимся бывшим сотрудником полка ППС им. Ахмата Кадырова Сулейманом Гезмахмаевым. Он рассказал о якобы имевших место внесудебных пытках и казнях в декабре 2016 — январе 2017 г. на территории полка ППС в Чечне. Власти республики назвали публикацию «гнусной ложью» и потребовали наказать издание. Полк ППС имени Кадырова также пожаловался президенту России Владимиру Путину на «гнусные нападки» «Новой газеты».