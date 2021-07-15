СМИ узнали о проверке СК статьи «Новой газеты» о казнях в Чечне

В Москве следователи начали проверку по статье «клевета» по факту публикации в «Новой газете» материала с показаниями человека, представившегося бывшим сотрудником полка ППС имени Кадырова МВД по Чечне, о внесудебных пытках и казнях в расположении подразделения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.