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СМИ узнали о проверке СК статьи «Новой газеты» о казнях в Чечне

Ведомости

В Москве следователи начали проверку по статье «клевета» по факту публикации в «Новой газете» материала с показаниями человека, представившегося бывшим сотрудником полка ППС имени Кадырова МВД по Чечне, о внесудебных пытках и казнях в расположении подразделения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время организовано проведение доследственной проверки по ст. 128.1 УК РФ (клевета) по факту публикации статьи от 15 марта 2021 г. «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей», — сказал собеседник агентства. Официально Следственный комитет об этом не сообщал.

В середине марта «Новая газета» опубликовала интервью с человеком, представившимся бывшим сотрудником полка ППС им. Ахмата Кадырова Сулейманом Гезмахмаевым. Он рассказал о якобы имевших место внесудебных пытках и казнях в декабре 2016 — январе 2017 г. на территории полка ППС в Чечне. Власти республики назвали публикацию «гнусной ложью» и потребовали наказать издание. Полк ППС имени Кадырова также пожаловался президенту России Владимиру Путину на «гнусные нападки» «Новой газеты».

Ранее по теме: Полк имени Кадырова пожаловался Путину на «Новую газету»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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