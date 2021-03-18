Полк имени Кадырова пожаловался Путину на «Новую газету»

Ранее «Новая газета» опубликовала интервью с бывшим сотрудником полка ППС им. Ахмата Кадырова Сулейманом Гезмахмаевым. Он рассказал о якобы имевших место в Чечне внесудебных пытках и казнях в декабре 2016 — январе 2017 г. Гезмахмаев в интервью утверждал, что в январе 2017 г. участвовал в задержании сотен жителей Чечни, а также знал об убийстве 13 человек, которых под пытками заставили признаться в подготовке нападения на российскую военную часть, а затем убили и выдали за уничтоженных в спецоперации боевиков. После этого, сообщает издание, полицейский бежал из Чечни.