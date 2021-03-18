Полк имени Кадырова пожаловался Путину на «Новую газету»
Полк ППС имени Кадырова пожаловался президенту России Владимиру Путину на «гнусные нападки» «Новой газеты» после ее публикации о предположительно имевших место на территории подразделения бессудных пытках и казнях в 2016-2017 гг. Видео обращения опубликовано в Instagram полка.
«Мы, бойцы полка полиции специального назначения имени легендарного человека, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, обращаемся к вам с просьбой обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания, каковой является «Новая газета», в адрес наших бойцов», — говорится в описании к ролику, адресованном к Путину. В обращении также сказано, что газета является «иностранным агентом», а также «рупором информационной войны», который «держат в своих руках западные спецслужбы».
Накануне министр печати Чечни Ахмед Дудаев назвал «гнусной клеветой» информацию о казнях в Чечне, изложенную в интервью «Новой газеты» с бывшим чеченским полицейским. Он заявил, что жители республики «требуют у руководства страны и региона принять меры в рамках российского и международного права» в отношении издания.
Ранее «Новая газета» опубликовала интервью с бывшим сотрудником полка ППС им. Ахмата Кадырова Сулейманом Гезмахмаевым. Он рассказал о якобы имевших место в Чечне внесудебных пытках и казнях в декабре 2016 — январе 2017 г. Гезмахмаев в интервью утверждал, что в январе 2017 г. участвовал в задержании сотен жителей Чечни, а также знал об убийстве 13 человек, которых под пытками заставили признаться в подготовке нападения на российскую военную часть, а затем убили и выдали за уничтоженных в спецоперации боевиков. После этого, сообщает издание, полицейский бежал из Чечни.