В Чечне потребовали наказать «Новую Газету» за статью о внесудебных казнях

Ранее «Новая газета» опубликовала интервью с бывшим сотрудником полка ППС им. Ахмата Кадырова Сулейманом Гезмахмаевым. Он рассказал о якобы имевших место в Чечне внесудебных пытках казнях в декабре 2016 — январе 2017 г. Гезмахмаев в интервью утверждал, что в январе 2017 г. участвовал в задержании сотен жителей Чечни, а также знал об убийстве 13 человек.