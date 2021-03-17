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В Чечне потребовали наказать «Новую Газету» за статью о внесудебных казнях

Ведомости

Министр печати Чечни Ахмед Дудаев назвал «гнусной клеветой» информацию о «казнях» в Чечне, изложенных в интервью «Новой газеты» с бывшим чеченским полицейским. Публикацию он прокомментировал на своей странице в Instagram. Он заявил, что жители республики «требуют у руководства страны и региона принять меры в рамках российского и международного права» в отношении издания.

«Под видом "правдивого разоблачения", это фейковое издание вновь состряпало гнусную клевету, высасывая из пальца вымышленные невинные жертвы, крышуя беглых преступников-дегенератов, распространяя заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство героических сотрудников правоохранительных органов», — написал Дудаев.

Ранее «Новая газета» опубликовала интервью с бывшим сотрудником полка ППС им. Ахмата Кадырова Сулейманом Гезмахмаевым. Он рассказал о якобы имевших место в Чечне внесудебных пытках казнях в декабре 2016 — январе 2017 г. Гезмахмаев в интервью утверждал, что в январе 2017 г. участвовал в задержании сотен жителей Чечни, а также знал об убийстве 13 человек. 

Ранее по теме: Песков прокомментировал публикацию «Новой газеты» о «казнях» в Чечне

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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