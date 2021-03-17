В Чечне потребовали наказать «Новую Газету» за статью о внесудебных казнях
Министр печати Чечни Ахмед Дудаев назвал «гнусной клеветой» информацию о «казнях» в Чечне, изложенных в интервью «Новой газеты» с бывшим чеченским полицейским. Публикацию он прокомментировал на своей странице в Instagram. Он заявил, что жители республики «требуют у руководства страны и региона принять меры в рамках российского и международного права» в отношении издания.
«Под видом "правдивого разоблачения", это фейковое издание вновь состряпало гнусную клевету, высасывая из пальца вымышленные невинные жертвы, крышуя беглых преступников-дегенератов, распространяя заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство героических сотрудников правоохранительных органов», — написал Дудаев.
Ранее «Новая газета» опубликовала интервью с бывшим сотрудником полка ППС им. Ахмата Кадырова Сулейманом Гезмахмаевым. Он рассказал о якобы имевших место в Чечне внесудебных пытках казнях в декабре 2016 — январе 2017 г. Гезмахмаев в интервью утверждал, что в январе 2017 г. участвовал в задержании сотен жителей Чечни, а также знал об убийстве 13 человек.