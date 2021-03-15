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Песков прокомментировал публикацию «Новой газеты» о «казнях» в Чечне

Ведомости

Проверка подлинности информации о «казнях» в Чечне, изложенных в интервью «Новой газеты» с бывшим чеченским полицейским, не является прерогативой Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видели эту публикацию. Наверняка эту публикацию видели и в соответствующих органах люди. Если они посчитают такую публикацию основанием для каких-то проверок, то проверки смогут состояться. Поскольку мы к этим органам не относимся, то это не наша прерогатива», — сказал Песков. Он попросил адресовать вопросы к полиции, следователям и прокурорам.

«Избирательного подхода здесь нет и быть не может. В силу особого характера деятельности правоохранительных органов лишь незначительная часть их работы находится в публичной плоскости», — добавил Песков, отвечая на вопрос, является ли избирательным подход федеральных правоохранительных органов к расследованию происходящего в Чечне, в частности, сообщений об убийствах и пытках.

Ранее сегодня «Новая газета» опубликовала интервью с бывшим сотрудником полка ППС им. Ахмата Кадырова Сулейманом Гезмахмаевым. Он рассказал о якобы имевших место в Чечне внесудебных пытках казнях в декабре 2016 — январе 2017 г.

Ранее по теме: «Новая газета» сообщила о «химической атаке» на здание редакции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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