Песков прокомментировал публикацию «Новой газеты» о «казнях» в Чечне

«Мы видели эту публикацию. Наверняка эту публикацию видели и в соответствующих органах люди. Если они посчитают такую публикацию основанием для каких-то проверок, то проверки смогут состояться. Поскольку мы к этим органам не относимся, то это не наша прерогатива», — сказал Песков. Он попросил адресовать вопросы к полиции, следователям и прокурорам.