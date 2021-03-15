Песков прокомментировал публикацию «Новой газеты» о «казнях» в Чечне
Проверка подлинности информации о «казнях» в Чечне, изложенных в интервью «Новой газеты» с бывшим чеченским полицейским, не является прерогативой Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы видели эту публикацию. Наверняка эту публикацию видели и в соответствующих органах люди. Если они посчитают такую публикацию основанием для каких-то проверок, то проверки смогут состояться. Поскольку мы к этим органам не относимся, то это не наша прерогатива», — сказал Песков. Он попросил адресовать вопросы к полиции, следователям и прокурорам.
«Избирательного подхода здесь нет и быть не может. В силу особого характера деятельности правоохранительных органов лишь незначительная часть их работы находится в публичной плоскости», — добавил Песков, отвечая на вопрос, является ли избирательным подход федеральных правоохранительных органов к расследованию происходящего в Чечне, в частности, сообщений об убийствах и пытках.
Ранее сегодня «Новая газета» опубликовала интервью с бывшим сотрудником полка ППС им. Ахмата Кадырова Сулейманом Гезмахмаевым. Он рассказал о якобы имевших место в Чечне внесудебных пытках казнях в декабре 2016 — январе 2017 г.