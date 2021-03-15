«Новая газета» сообщила о «химической атаке» на здание редакции
На входе в здание редакции «Новой газеты» в центре Москвы неизвестные распылили неизвестное химическое вещество с резким запахом, сообщает издание.
«Вход в здание, в котором находится редакция «Новой газеты», расположенный по адресу Потаповский переулок, 3, подвергся химической атаке. В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции», — говорится в сообщении. В газете пояснили, что источник атаки пока не установлен.
«На месте работают МЧС, МВД и ФСБ (здание представляет собой режимный объект)», — добавили в «Новой газете». В публикации говорится, что запах похож на запах жидкости, которой облили в 2017 г. автомобиль журналистки издания Юлии Латыниной.