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«Новая газета» сообщила о «химической атаке» на здание редакции

Ведомости

На входе в здание редакции «Новой газеты» в центре Москвы неизвестные распылили неизвестное химическое вещество с резким запахом, сообщает издание.

«Вход в здание, в котором находится редакция «Новой газеты», расположенный по адресу Потаповский переулок, 3, подвергся химической атаке. В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции», — говорится в сообщении. В газете пояснили, что источник атаки пока не установлен.

«На месте работают МЧС, МВД и ФСБ (здание представляет собой режимный объект)», — добавили в «Новой газете». В публикации говорится, что запах похож на запах жидкости, которой облили в 2017 г. автомобиль журналистки издания Юлии Латыниной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных