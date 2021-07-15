Первые регулярные маршруты речного трамвая появятся в Москве в 2022 году
Первые два регулярных маршрута круглогодичного речного электротранспорта возродят в Москве в 2022 г. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками», сообщает пресс-служба столичной мэрии.
«В 2022 г. планируется организовать регулярные пассажирские маршруты по Москве-реке. Первыми станут следующие направления: от Киевского вокзала через деловой центр "Москва-сити" в парк "Фили" и от бывшей промзоны "ЗИЛ" до "Печатников"», — говорится в сообщении. Отмечается, что маршруты будут гибкими — «их можно будет корректировать с учетом пожеланий пассажиров и жителей ближайших районов».
«Каждым маршрутом смогут пользоваться 15 000–16 000 пассажиров в сутки. Суда позволят улучшить транспортное обслуживание около 1,5 млн человек, проживающих в 18 районах Москвы», — пояснили в мэрии.
Отмечается, что перевозить пассажиров по двум первым маршрутам будут 20 речных трамваев. Каждое судно будет вмещать 42 пассажира. Если проект будет пользоваться популярностью у москвичей, он получит дальнейшее развитие. В пассажирском салоне будут установлены USB-зарядки, обеспечен доступ к бесплатному Wi-Fi, а также предусмотрены площадки с местами для парковки самокатов и велосипедов. Закупки судов будут осуществлять по сервисным контрактам жизненного цикла. В соответствии с ними производитель отвечает за ремонт и техобслуживание судов в течение 15 лет.
Речные трамваи существовали в Москве с 1923 по 2006 г. После того как речной транспорт столицы перестали субсидировать из городского бюджета, рейсовые маршруты пассажирских перевозок были закрыты. Сейчас по Москве-реке перевозят пассажиров только туристические суда.