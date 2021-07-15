Первые регулярные маршруты речного трамвая появятся в Москве в 2022 году

Отмечается, что перевозить пассажиров по двум первым маршрутам будут 20 речных трамваев. Каждое судно будет вмещать 42 пассажира. Если проект будет пользоваться популярностью у москвичей, он получит дальнейшее развитие. В пассажирском салоне будут установлены USB-зарядки, обеспечен доступ к бесплатному Wi-Fi, а также предусмотрены площадки с местами для парковки самокатов и велосипедов. Закупки судов будут осуществлять по сервисным контрактам жизненного цикла. В соответствии с ними производитель отвечает за ремонт и техобслуживание судов в течение 15 лет.