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Первые регулярные маршруты речного трамвая появятся в Москве в 2022 году

Ведомости

Первые два регулярных маршрута круглогодичного речного электротранспорта возродят в Москве в 2022 г. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками», сообщает пресс-служба столичной мэрии.

«В 2022 г. планируется организовать регулярные пассажирские маршруты по Москве-реке. Первыми станут следующие направления: от Киевского вокзала через деловой центр "Москва-сити" в парк "Фили" и от бывшей промзоны "ЗИЛ" до "Печатников"», — говорится в сообщении. Отмечается, что маршруты будут гибкими — «их можно будет корректировать с учетом пожеланий пассажиров и жителей ближайших районов».

«Каждым маршрутом смогут пользоваться 15 000–16 000 пассажиров в сутки. Суда позволят улучшить транспортное обслуживание около 1,5 млн человек, проживающих в 18 районах Москвы», — пояснили в мэрии.

Отмечается, что перевозить пассажиров по двум первым маршрутам будут 20 речных трамваев. Каждое судно будет вмещать 42 пассажира. Если проект будет пользоваться популярностью у москвичей, он получит дальнейшее развитие. В пассажирском салоне будут установлены USB-зарядки, обеспечен доступ к бесплатному Wi-Fi, а также предусмотрены площадки с местами для парковки самокатов и велосипедов. Закупки судов будут осуществлять по сервисным контрактам жизненного цикла. В соответствии с ними производитель отвечает за ремонт и техобслуживание судов в течение 15 лет.

Речные трамваи существовали в Москве с 1923 по 2006 г. После того как речной транспорт столицы перестали субсидировать из городского бюджета, рейсовые маршруты пассажирских перевозок были закрыты. Сейчас по Москве-реке перевозят пассажиров только туристические суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных