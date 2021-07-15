В Москве осудили мужчину за заселение в хостел с диагностированным коронавирусом
Кузьминский районный суд Москвы приговорил к 10 месяцам ограничения свободы 41-летнего мужчину, который заселился в хостел с диагностированным коронавирусом, сообщается на сайте столичной прокуратуры.
«С учетом позиции государственного обвинителя Кузьминской межрайонной прокуратуры суд назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы», — сообщили в надзорном ведомстве, уточнив, что мужчина осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания людей).
По данным прокуратуры, заболевший COVID-19 мужчина 10 апреля был выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях. Он предоставил недостоверную информацию об адресе проживания и прибыл для проживания в хостел на Рязанском проспекте, зная, что может подвергнуть заражению других лиц. При этом он подписал добровольное согласие на соблюдение режима самоизоляции. Мужчина признал вину в полном объеме, добавили в ведомстве.