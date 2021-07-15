В Москве осудили мужчину за заселение в хостел с диагностированным коронавирусом

По данным прокуратуры, заболевший COVID-19 мужчина 10 апреля был выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях. Он предоставил недостоверную информацию об адресе проживания и прибыл для проживания в хостел на Рязанском проспекте, зная, что может подвергнуть заражению других лиц. При этом он подписал добровольное согласие на соблюдение режима самоизоляции. Мужчина признал вину в полном объеме, добавили в ведомстве.