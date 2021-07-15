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В Москве осудили мужчину за заселение в хостел с диагностированным коронавирусом

Ведомости

Кузьминский районный суд Москвы приговорил к 10 месяцам ограничения свободы 41-летнего мужчину, который заселился в хостел с диагностированным коронавирусом, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«С учетом позиции государственного обвинителя Кузьминской межрайонной прокуратуры суд назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы», — сообщили в надзорном ведомстве, уточнив, что мужчина осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания людей).

По данным прокуратуры, заболевший COVID-19 мужчина 10 апреля был выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях. Он предоставил недостоверную информацию об адресе проживания и прибыл для проживания в хостел на Рязанском проспекте, зная, что может подвергнуть заражению других лиц. При этом он подписал добровольное согласие на соблюдение режима самоизоляции. Мужчина признал вину в полном объеме, добавили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных