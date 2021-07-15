Суд в Краснодаре дал застройщику семь лет колонии по делу о мошенничестве

Чалый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Было установлено, что застройщик в период с 9 октября 2013 г. по 1 ноября 2018 г., не имея разрешения на строительство, привлекал денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого дома. «При этом не намеревался исполнять взятые на себя обязательства», — отметили в прокуратуре.