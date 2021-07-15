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Суд в Краснодаре дал застройщику семь лет колонии по делу о мошенничестве

Ведомости

Прикубанский районный суд в Краснодаре признал застройщика Василия Чалого виновным в привлечении денег граждан без разрешения на строительство и приговорил его к семи годам колонии общего режима. От его действий пострадали 28 граждан, а ущерб составил более 35 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, тяжести совершенного преступления, назначил Чалому 7 лет лишения свободы, со штрафом 200 000 руб.», — сообщили в надзорном ведомстве.

Чалый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Было установлено, что застройщик в период с 9 октября 2013 г. по 1 ноября 2018 г., не имея разрешения на строительство, привлекал денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого дома. «При этом не намеревался исполнять взятые на себя обязательства», — отметили в прокуратуре.

Отбывать наказание Чалый будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных