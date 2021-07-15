Солист «Хора Турецкого» умер от коронавируса
Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался от коронавируса, сообщается на странице коллектива в Instagram.
«Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет…Три недели он боролся с этой заразой», – говорится в сообщении.
Горячев окончил Московское государственное хоровое училище им. А. В. Свешникова и выступал в составе «Хора Турецкого» почти 20 лет. У него остались супруга Наталья и двухлетняя дочь.