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Число погибших из-за наводнений в Германии выросло до 80

Ведомости

Число жертв наводнений в Германии достигло минимум 80 человек, сообщает издание Bild со ссылкой на данные местной полиции.

Отмечается, что по меньшей мере 30 граждан погибли в Северном Рейне — Вестфалии, а еще 50 — в Рейнланд-Пфальце. Эти земли наиболее пострадали в результате природной катастрофы в стране.

Спасательные работы в Германии продолжаются. Ранее администрация района Арвайлер сообщила, что 1300 человек пропали без вести. При этом издание Bild уточнило, что власти объяснили столь высокий показатель «парализованной сотовой сетью», из-за чего выйти на связь с людьми просто невозможно.

Ранее из-за циклона «Бернд» в Европе начались сильные дожди. В итоге реки Западной Германии вышли из берегов и населенные пункты нескольких федеральных земель оказались затоплены. Канцлер Германии Ангела Меркель охарактеризовала ситуацию как катастрофичную и выразила соболезнования в связи с происходящим.

Ранее по теме: Около 1300 человек пропали без вести из-за наводнений в Германии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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