Число погибших из-за наводнений в Германии выросло до 80

Спасательные работы в Германии продолжаются. Ранее администрация района Арвайлер сообщила, что 1300 человек пропали без вести. При этом издание Bild уточнило, что власти объяснили столь высокий показатель «парализованной сотовой сетью», из-за чего выйти на связь с людьми просто невозможно.