Число погибших из-за наводнений в Германии выросло до 80
Число жертв наводнений в Германии достигло минимум 80 человек, сообщает издание Bild со ссылкой на данные местной полиции.
Отмечается, что по меньшей мере 30 граждан погибли в Северном Рейне — Вестфалии, а еще 50 — в Рейнланд-Пфальце. Эти земли наиболее пострадали в результате природной катастрофы в стране.
Спасательные работы в Германии продолжаются. Ранее администрация района Арвайлер сообщила, что 1300 человек пропали без вести. При этом издание Bild уточнило, что власти объяснили столь высокий показатель «парализованной сотовой сетью», из-за чего выйти на связь с людьми просто невозможно.
Ранее из-за циклона «Бернд» в Европе начались сильные дожди. В итоге реки Западной Германии вышли из берегов и населенные пункты нескольких федеральных земель оказались затоплены. Канцлер Германии Ангела Меркель охарактеризовала ситуацию как катастрофичную и выразила соболезнования в связи с происходящим.