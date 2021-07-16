Около 1300 человек пропали без вести из-за наводнений в Германии
Около 1300 человек пропали без вести в немецком районе Арвайлер, который входит в землю Рейнланд-Пфальц, сообщается на сайте местной администрации. Причиной этому стали наводнения, вызванные сильными дождями.
В целом в результате потопов пострадали 3500 человек. Им оказывается медицинская помощь. Спасательные операции в стране продолжаются, оценить полный ущерб от происходящего пока невозможно, так как ситуация остается сложной, отметили власти.
По данным телеканала France 24, из-за наводнений в Германии погибли 59 человек. Наиболее пострадавшими считаются земли Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.
Канцлер Германии Ангела Меркель уже выразила соболезнования семьям погибших. Она заявила, что «потрясена катастрофой», из-за которой пострадало столько людей.
Ранее из-за циклона «Бернд» в Европе начались сильные дожди. В итоге реки Западной Германии вышли из берегов и населенные пункты нескольких федеральных земель оказались затоплены.