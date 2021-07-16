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Около 1300 человек пропали без вести из-за наводнений в Германии

Ведомости

Около 1300 человек пропали без вести в немецком районе Арвайлер, который входит в землю Рейнланд-Пфальц, сообщается на сайте местной администрации. Причиной этому стали наводнения, вызванные сильными дождями.

В целом в результате потопов пострадали 3500 человек. Им оказывается медицинская помощь. Спасательные операции в стране продолжаются, оценить полный ущерб от происходящего пока невозможно, так как ситуация остается сложной, отметили власти.

По данным телеканала France 24, из-за наводнений в Германии погибли 59 человек. Наиболее пострадавшими считаются земли Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже выразила соболезнования семьям погибших. Она заявила, что «потрясена катастрофой», из-за которой пострадало столько людей.

Ранее из-за циклона «Бернд» в Европе начались сильные дожди. В итоге реки Западной Германии вышли из берегов и населенные пункты нескольких федеральных земель оказались затоплены.

Ранее по теме: Районы Германии уходят под воду из-за мощных ливней. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных