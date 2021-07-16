Минобрнауки предложило изменить правила поступления в вузы
Минобрнауки предложило внести изменения в правила приема абитуриентов в вузы. Такой документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Одно из нововведений подразумевает, что абитуриенты смогут выбрать, по результатам какого экзамена их зачислят — ЕГЭ, вступительного, который проводит вуз, или профессионального.
«В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного организацией минимального количества баллов», — говорится в документе. Также в проекте приказа предлагается при подаче документов на поступление через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» предоставлять не документ об образовании, а информацию о нем. Минобрнауки также предложило продлить основной этап зачисления в вузы с 3 по 9 августа и проводить однопрофильный конкурс при приеме на места по целевой квоте.
В прошлом году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ перенесли с мая-июня на июль-август. Из-за этого вступительную кампанию продлили до конца августа. Подать документы на поступление в вуз можно было без результатов ЕГЭ. В этом году приемная кампания в вузах началась 20 июня. Абитуриенты, которые поступают по результатам ЕГЭ и вступительных экзаменов в вузах, должны подать документы до конца июля. Поступающие по особой квоте без вступительных испытаний должны подать документы до 4 августа. Подавать документы на поступление в вуз можно через сервис «Поступи в вуз онлайн».