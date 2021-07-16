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Минобрнауки предложило изменить правила поступления в вузы

Ведомости

Минобрнауки предложило внести изменения в правила приема абитуриентов в вузы. Такой документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Одно из нововведений подразумевает, что абитуриенты смогут выбрать, по результатам какого экзамена их зачислят — ЕГЭ, вступительного, который проводит вуз, или профессионального.

«В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного организацией минимального количества баллов», — говорится в документе. Также в проекте приказа предлагается при подаче документов на поступление через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» предоставлять не документ об образовании, а информацию о нем. Минобрнауки также предложило продлить основной этап зачисления в вузы с 3 по 9 августа и проводить однопрофильный конкурс при приеме на места по целевой квоте.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ перенесли с мая-июня на июль-август. Из-за этого вступительную кампанию продлили до конца августа. Подать документы на поступление в вуз можно было без результатов ЕГЭ. В этом году приемная кампания в вузах началась 20 июня. Абитуриенты, которые поступают по результатам ЕГЭ и вступительных экзаменов в вузах, должны подать документы до конца июля. Поступающие по особой квоте без вступительных испытаний должны подать документы до 4 августа. Подавать документы на поступление в вуз можно через сервис «Поступи в вуз онлайн».

Ранее по теме: Минобрнауки опубликовало проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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