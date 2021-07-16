Минобрнауки предложило изменить правила поступления в вузы

В прошлом году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ перенесли с мая-июня на июль-август. Из-за этого вступительную кампанию продлили до конца августа. Подать документы на поступление в вуз можно было без результатов ЕГЭ. В этом году приемная кампания в вузах началась 20 июня. Абитуриенты, которые поступают по результатам ЕГЭ и вступительных экзаменов в вузах, должны подать документы до конца июля. Поступающие по особой квоте без вступительных испытаний должны подать документы до 4 августа. Подавать документы на поступление в вуз можно через сервис «Поступи в вуз онлайн».