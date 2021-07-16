ТАСС сообщил о DDoS-атаке на сайт Минобороны

Вчера советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что сайты органов власти республики подверглись массированной DDoS-атаке. Перестали работать сайты главы республики, правительства Крыма и региональных министерств. До этого об атаке на российские ресурсы сообщалось во время прямой линии с президентом России. Тогда были атакованы цифровые системы, что привело к плохой связи.