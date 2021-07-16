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ТАСС сообщил о DDoS-атаке на сайт Минобороны

Ведомости

Официальный сайт Министерства обороны подвергся DDoS-атаке, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Специалисты военного ведомства отражают DDoS-атаку на официальный сайт Минобороны», — сообщил собеседник агентства. На момент выпуска новости сайт министерства не работает.

Позднее в Минобороны подтвердили, что сайт министерства подвергся кибератаке. По данным министерства, источник атаки находится за границей.

Вчера советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что сайты органов власти республики подверглись массированной DDoS-атаке. Перестали работать сайты главы республики, правительства Крыма и региональных министерств. До этого об атаке на российские ресурсы сообщалось во время прямой линии с президентом России. Тогда были атакованы цифровые системы, что привело к плохой связи.

Ранее в пресс-службе ВТБ сообщили, что с января по май 2021 г. банк зафиксировал 1,2 млн кибератак, что в 1,6 раза превышает показатель всего 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных