ТАСС сообщил о DDoS-атаке на сайт Минобороны
Официальный сайт Министерства обороны подвергся DDoS-атаке, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Специалисты военного ведомства отражают DDoS-атаку на официальный сайт Минобороны», — сообщил собеседник агентства. На момент выпуска новости сайт министерства не работает.
Позднее в Минобороны подтвердили, что сайт министерства подвергся кибератаке. По данным министерства, источник атаки находится за границей.
Вчера советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что сайты органов власти республики подверглись массированной DDoS-атаке. Перестали работать сайты главы республики, правительства Крыма и региональных министерств. До этого об атаке на российские ресурсы сообщалось во время прямой линии с президентом России. Тогда были атакованы цифровые системы, что привело к плохой связи.
Ранее в пресс-службе ВТБ сообщили, что с января по май 2021 г. банк зафиксировал 1,2 млн кибератак, что в 1,6 раза превышает показатель всего 2020 г.