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Мурашко заявил о росте числа госпитализаций людей с COVID-19 на 9,5% за неделю

Ведомости

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в России за неделю выросло на 9,5%, в стационарах лечатся 191 000 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Стенограмма опубликована на сайте правительства.

«В стационарах сегодня на лечении находится 191 000 человек. Рост числа госпитализированных за неделю составил 9,5%. Совместно с регионами развернули 228 500 коек. Прирост за последнюю неделю составил 4%», — сказал Мурашко. Он добавил, что число свободных коек поддерживается на уровне 15-18%.

Мурашко рассказал, что из-за особого течения коронавируса увеличивается число пациентов, которым нужна искусственная вентиляция легких. За неделю число таких пациентов выросло на 7,5%. В целом по России 5200 человек находятся в реанимации из-за коронавируса.

По его словам, в России 865 000 человек проходят лечение, из них 77% — амбулаторно. В ряде регионов наблюдается замедление прироста заболеваемости коронавирусом по сравнению с предыдущими неделями. Самые высокие темпы прироста выявлены в Ханты-Мансийском АО, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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