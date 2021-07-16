Мурашко заявил о росте числа госпитализаций людей с COVID-19 на 9,5% за неделю
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в России за неделю выросло на 9,5%, в стационарах лечатся 191 000 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Стенограмма опубликована на сайте правительства.
«В стационарах сегодня на лечении находится 191 000 человек. Рост числа госпитализированных за неделю составил 9,5%. Совместно с регионами развернули 228 500 коек. Прирост за последнюю неделю составил 4%», — сказал Мурашко. Он добавил, что число свободных коек поддерживается на уровне 15-18%.
Мурашко рассказал, что из-за особого течения коронавируса увеличивается число пациентов, которым нужна искусственная вентиляция легких. За неделю число таких пациентов выросло на 7,5%. В целом по России 5200 человек находятся в реанимации из-за коронавируса.
По его словам, в России 865 000 человек проходят лечение, из них 77% — амбулаторно. В ряде регионов наблюдается замедление прироста заболеваемости коронавирусом по сравнению с предыдущими неделями. Самые высокие темпы прироста выявлены в Ханты-Мансийском АО, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области.