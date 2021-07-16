Мурашко заявил о росте числа госпитализаций людей с COVID-19 на 9,5% за неделю

По его словам, в России 865 000 человек проходят лечение, из них 77% — амбулаторно. В ряде регионов наблюдается замедление прироста заболеваемости коронавирусом по сравнению с предыдущими неделями. Самые высокие темпы прироста выявлены в Ханты-Мансийском АО, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области.