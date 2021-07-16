В России зафиксировали новый рекорд суточной смертности от коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 25 704 человек, следует из статистики оперштаба на 16 июля. Зафиксирован новый рекорд по числу погибших за сутки — 799 человек. Более 700 смертей за сутки в России фиксируется одиннадцатый день подряд.
Общее число случаев заражения в стране достигло 5 907 999. Умерли за все время пандемии 146 868 человек. Вчера, 15 июля, оперштаб сообщил о 25 293 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 5382 случая заражения коронавирусом, выздоровели 8032 человека, скончались 105 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 454 217 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+2484), Санкт-Петербург (+1948), Нижегородская область (+529) и Красноярский край (+481).
За сутки в России полностью выздоровели 21 932 человека. Общее число выздоровевших возросло до 5 300 908.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 188 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,9 млн случаев, Индии (более 31 млн), Бразилии (свыше 19,2 млн) и Франции (более 5,8 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.