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В России зафиксировали новый рекорд суточной смертности от коронавируса

Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 25 704 человек, следует из статистики оперштаба на 16 июля. Зафиксирован новый рекорд по числу погибших за сутки — 799 человек. Более 700 смертей за сутки в России фиксируется одиннадцатый день подряд.

Общее число случаев заражения в стране достигло 5 907 999. Умерли за все время пандемии 146 868 человек. Вчера, 15 июля, оперштаб сообщил о 25 293 новых случаях.

В Москве за сутки выявили 5382 случая заражения коронавирусом, выздоровели 8032 человека, скончались 105 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 454 217 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+2484), Санкт-Петербург (+1948), Нижегородская область (+529) и Красноярский край (+481).

За сутки в России полностью выздоровели 21 932 человека. Общее число выздоровевших возросло до 5 300 908.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 188 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,9 млн случаев, Индии (более 31 млн), Бразилии (свыше 19,2 млн) и Франции (более 5,8 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных