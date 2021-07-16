В России зафиксировали новый рекорд суточной смертности от коронавируса

В России за последние сутки коронавирус выявили у 25 704 человек, следует из статистики оперштаба на 16 июля. Зафиксирован новый рекорд по числу погибших за сутки — 799 человек. Более 700 смертей за сутки в России фиксируется одиннадцатый день подряд.