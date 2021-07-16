Росавиация и Ространснадзор проведут проверки жесткой посадки Ан-28 под Томском
Росавиация и Ространснадзор проведут внеплановые проверки авиаинцидента с жесткой посадкой самолета Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация», сообщил «Ведомостям» источник в транспортном ведомстве.
«По процедуре будут организованы внеплановые проверки. Их проведут Росавиация, а также Ространснадзор», — сообщил он.
Ранее пассажирский самолет Ан-28, выполнявший рейс Кедровый — Томск, совершил жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области. На борту находилось 19 человек, по уточненным данным МЧС, которые приводит агентство «РИА Новости».
В МЧС также сообщили, что в 14.36 мск обнаружили место жесткой посадки самолета и что все люди живы. Для эвакуации пассажиров направят вертолеты. Западно-Сибирское управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» после инцидента.