Росавиация и Ространснадзор проведут проверки жесткой посадки Ан-28 под Томском

В МЧС также сообщили, что в 14.36 мск обнаружили место жесткой посадки самолета и что все люди живы. Для эвакуации пассажиров направят вертолеты. Западно-Сибирское управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» после инцидента.