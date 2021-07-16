После наезда Mazda на трех детей в Москве возбудили уголовное дело

«16 июля в 12.58 у дома № 5 по улице Авиаторов водитель автомобиля Mazda совершила наезд на троих малолетних детей», — говорится в сообщении МВД. По его данным, автомобиль совершил наезд, когда двое взрослых граждан с тремя детьми, один из которых находился в коляске, переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.