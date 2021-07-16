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После наезда Mazda на трех детей в Москве возбудили уголовное дело

Ведомости

ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело после наезда автомобиля Mazda на троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе на юго-западе столицы. В результате инцидента дети получили травмы и были госпитализированы, сообщается на сайте ведомства.

«16 июля в 12.58 у дома № 5 по улице Авиаторов водитель автомобиля Mazda совершила наезд на троих малолетних детей», — говорится в сообщении МВД. По его данным, автомобиль совершил наезд, когда двое взрослых граждан с тремя детьми, один из которых находился в коляске, переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В МВД также отметили, что один из мальчиков был доставлен в больницу на вертолете. Им всем оказывается необходимая помощь.

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных