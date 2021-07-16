После наезда Mazda на трех детей в Москве возбудили уголовное дело
ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело после наезда автомобиля Mazda на троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе на юго-западе столицы. В результате инцидента дети получили травмы и были госпитализированы, сообщается на сайте ведомства.
«16 июля в 12.58 у дома № 5 по улице Авиаторов водитель автомобиля Mazda совершила наезд на троих малолетних детей», — говорится в сообщении МВД. По его данным, автомобиль совершил наезд, когда двое взрослых граждан с тремя детьми, один из которых находился в коляске, переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В МВД также отметили, что один из мальчиков был доставлен в больницу на вертолете. Им всем оказывается необходимая помощь.
Уточняется, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».