Финал Лиги чемпионов в 2023 году перенесли из Мюнхена в Стамбул
Финал футбольной Лиги чемпионов, который запланирован на 2023 г., перенесли из Мюнхена в Стамбул, сообщается на сайте УЕФА.
🏟️ After the withdrawal of hosting rights for #EURO2020 from Dublin and Bilbao, both cities will host future club competition finals.— UEFA (@UEFA) July 16, 2021
2024 #UWCL final: Bilbao
Future #UEL finals
🇪🇸 2022: Seville, Spain
🇭🇺 2023: Budapest, Hungary
🇮🇪 2024: Dublin, Ireland
🇪🇸 2025: Bilbao, Spain pic.twitter.com/0wiJm7rrHa
Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 должен был пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле, однако из-за роста числа заболевших коронавирусом был перенесен в Порту. Соответственно, финал Лиги чемпионов 2023 года, который изначально должен был состояться в Мюнхене, переносится на 2025 г., отмечается в сообщении.
В июле стартовала квалификация Лиги чемпионов нового сезона. Групповой этап пройдет в сентябре–декабре этого года. Финал пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 г.