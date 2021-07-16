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Финал Лиги чемпионов в 2023 году перенесли из Мюнхена в Стамбул

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Финал футбольной Лиги чемпионов, который запланирован на 2023 г., перенесли из Мюнхена в Стамбул, сообщается на сайте УЕФА. 

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 должен был пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле, однако из-за роста числа заболевших коронавирусом был перенесен в Порту. Соответственно, финал Лиги чемпионов 2023 года, который изначально должен был состояться в Мюнхене, переносится на 2025 г., отмечается в сообщении. 

В июле стартовала квалификация Лиги чемпионов нового сезона. Групповой этап пройдет в сентябре–декабре этого года. Финал пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных