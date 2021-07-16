Финал Лиги чемпионов в 2023 году перенесли из Мюнхена в Стамбул

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 должен был пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле, однако из-за роста числа заболевших коронавирусом был перенесен в Порту. Соответственно, финал Лиги чемпионов 2023 года, который изначально должен был состояться в Мюнхене, переносится на 2025 г., отмечается в сообщении.