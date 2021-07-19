Мурашко сообщил об ускорении поражения легких при COVID-19 вдвое
Поражение легких при коронавирусе сейчас развивается вдвое раньше, чем до этого – на третьи-четвертые сутки болезни, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на «России 24».
«Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам», — рассказал Мурашко.
По его словам, особенностями течения коронавируса сейчас являются более быстрое распространение вируса и более быстрое течение болезни. «Противовирусная терапия, раннее начало лечения — это <...> элемент, который позволяет с минимальными потерями для здоровья выйти из этого заболевания, часто и сохранить жизнь», — подчеркнул министр.
По данным оперштаба на 18 июля, в России за сутки зарегистрировано 25 018 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии – 5,96 млн. Выздоровели от коронавируса 5,3 млн пациентов, погибли – 148,4 тыс.