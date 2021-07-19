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Мурашко сообщил об ускорении поражения легких при COVID-19 вдвое

Ведомости

Поражение легких при коронавирусе сейчас развивается вдвое раньше, чем до этого – на третьи-четвертые сутки болезни, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на «России 24».

«Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам», — рассказал Мурашко.

По его словам, особенностями течения коронавируса сейчас являются более быстрое распространение вируса и более быстрое течение болезни. «Противовирусная терапия, раннее начало лечения — это <...> элемент, который позволяет с минимальными потерями для здоровья выйти из этого заболевания, часто и сохранить жизнь», — подчеркнул министр.

По данным оперштаба на 18 июля, в России за сутки зарегистрировано 25 018 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии – 5,96 млн. Выздоровели от коронавируса 5,3 млн пациентов, погибли – 148,4 тыс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных