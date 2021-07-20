В России разработали новый способ лечения ВИЧ

Врачи пояснили, что полностью вылечиться от ВИЧ нельзя, поэтому пациентам приходится всю жизнь принимать лекарства. Из-за этого появляется высокий риск развития нежелательных явлений. «В 90% схем лечения ВИЧ используется препарат тенофовир, который имеет долгосрочную токсичность и воздействует на почки и кости. Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин», — рассказали в медцентре.