В России разработали новый способ лечения ВИЧ
Специалисты НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний разработали и запатентовали новый способ лечения больных ВИЧ, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу центра.
Врачи пояснили, что полностью вылечиться от ВИЧ нельзя, поэтому пациентам приходится всю жизнь принимать лекарства. Из-за этого появляется высокий риск развития нежелательных явлений. «В 90% схем лечения ВИЧ используется препарат тенофовир, который имеет долгосрочную токсичность и воздействует на почки и кости. Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин», — рассказали в медцентре.
Так как через полгода первичного лечения у пациента формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ, лечения двумя препаратами достаточно для подавления вируса. Лекарства уникально подобраны: они усиливают действие друг друга. У такой схемы лечения нет непосредственной или отсроченной токсичности. Она обладает долгосрочной эффективностью и переносимостью, подчеркнули в центре.
В декабре прошлого года руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о разработке российскими научными центрами прототипов вакцины от ВИЧ-инфекции. «Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет, у нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины», — говорила она.