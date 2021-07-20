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В России разработали новый способ лечения ВИЧ

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Специалисты НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний разработали и запатентовали новый способ лечения больных ВИЧ, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу центра.

Врачи пояснили, что полностью вылечиться от ВИЧ нельзя, поэтому пациентам приходится всю жизнь принимать лекарства. Из-за этого появляется высокий риск развития нежелательных явлений. «В 90% схем лечения ВИЧ используется препарат тенофовир, который имеет долгосрочную токсичность и воздействует на почки и кости. Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин», — рассказали в медцентре.

Так как через полгода первичного лечения у пациента формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ, лечения двумя препаратами достаточно для подавления вируса. Лекарства уникально подобраны: они усиливают действие друг друга. У такой схемы лечения нет непосредственной или отсроченной токсичности. Она обладает долгосрочной эффективностью и переносимостью, подчеркнули в центре.

В декабре прошлого года руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о разработке российскими научными центрами прототипов вакцины от ВИЧ-инфекции. «Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет, у нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины», — говорила она.

Ранее по теме: Попова заявила о наличии прототипов вакцины от ВИЧ в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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