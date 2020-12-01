Попова заявила о наличии прототипов вакцины от ВИЧ в России

Ранее главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ Минздрава Алексей Мазус заявил, что Россия вышла на плато по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. По его словам, в последние годы выявлялось «все меньше больных», и здесь Россия идет в одном тренде с США и другими развитыми странами.