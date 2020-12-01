Попова заявила о наличии прототипов вакцины от ВИЧ в России
Прототипы вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) есть в России, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
«Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет, у нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины», – сказала Попова.
Ранее главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ Минздрава Алексей Мазус заявил, что Россия вышла на плато по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. По его словам, в последние годы выявлялось «все меньше больных», и здесь Россия идет в одном тренде с США и другими развитыми странами.
1 декабря отмечается всемирный день борьбы со СПИДом.