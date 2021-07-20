Эпидемиолог оценил данные о большей летальности от дельта-штамма COVID-19

«Говорить о том, что увеличилось число летальных исходов, не совсем правильно в силу того, что ситуация весной 2020 г. и сейчас кардинально поменялась», — сказал Горелов. Он отметил, что к настоящему момент разработаны новые реанимационные мероприятия и, прежде всего, интенсивная терапия. «В настоящий момент даже при более тяжелом течении относительная летальность, если сравнивать с таким же периодом весной 2020 г., она, бесспорно, ниже», — объяснил эпидемиолог.