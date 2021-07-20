Эпидемиолог оценил данные о большей летальности от дельта-штамма COVID-19
Говорить, что в результате распространения дельта-штамма коронавируса увеличилось число летальных исходов, не совсем правильно, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».
«Говорить о том, что увеличилось число летальных исходов, не совсем правильно в силу того, что ситуация весной 2020 г. и сейчас кардинально поменялась», — сказал Горелов. Он отметил, что к настоящему момент разработаны новые реанимационные мероприятия и, прежде всего, интенсивная терапия. «В настоящий момент даже при более тяжелом течении относительная летальность, если сравнивать с таким же периодом весной 2020 г., она, бесспорно, ниже», — объяснил эпидемиолог.
По его словам, новая мутация коронавируса в 2 – 2,5 раза более заразная, чем «уханьская», сократился инкубационный период, а патологический процесс стал распространяться быстрее. Болеть стали в основном люди в возрасте от 14 до 29 лет, добавил Горелов.
Штамм «дельта», так называемый индийский штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.