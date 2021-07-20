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Эпидемиолог оценил данные о большей летальности от дельта-штамма COVID-19

Ведомости

Говорить, что в результате распространения дельта-штамма коронавируса увеличилось число летальных исходов, не совсем правильно, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».

«Говорить о том, что увеличилось число летальных исходов, не совсем правильно в силу того, что ситуация весной 2020 г. и сейчас кардинально поменялась», — сказал Горелов. Он отметил, что к настоящему момент разработаны новые реанимационные мероприятия и, прежде всего, интенсивная терапия. «В настоящий момент даже при более тяжелом течении относительная летальность, если сравнивать с таким же периодом весной 2020 г., она, бесспорно, ниже», — объяснил эпидемиолог.

По его словам, новая мутация коронавируса в 2 – 2,5 раза более заразная, чем «уханьская», сократился инкубационный период, а патологический процесс стал распространяться быстрее. Болеть стали в основном люди в возрасте от 14 до 29 лет, добавил Горелов.

Штамм «дельта», так называемый индийский штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре заявили, что дельта-штамм COVID-19 втрое заразнее обычного

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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