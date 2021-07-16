В Роспотребнадзоре заявили, что дельта-штамм COVID-19 втрое заразнее обычного
Дельта-штамм коронавируса втрое заразнее уханьского, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».
«Дельта-вариант в три раза способен большее количество людей заражать», – сказал Горелов. Если уханьский штамм коронавируса был способен заразить двух человек до выявления, то дельта-штамм – шестерых, объяснил эпидемиолог. Он отметил, что распространение в стране новой мутации привело к росту заболеваемости.
Штамм «дельта», так называемый индийский штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.
По данным оперативного штаба на 16 июля, в России за сутки выявили 25 704 новых случая коронавируса, 21 932 человека выздоровели, 799 умерли – это рекорд с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн заражений и свыше 146 000 летальных исходов от COVID-19. По общему числу случаев коронавируса Россия занимает пятое место в мире.