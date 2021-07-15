В ВОЗ предупредили о появлении более опасных вариантов COVID-19

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир стоит на пороге третьей волны пандемии коронавируса. По его словам, прошлая неделя была четвертой неделей подряд, когда росло число случаев заболевания COVID-19 во всем мире, причем рост был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ, кроме одного. И после 10 недель снижения смертность снова стала расти. При этом вирус продолжает эволюционировать, что приводит к появлению новых вариантов.