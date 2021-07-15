В ВОЗ предупредили о появлении более опасных вариантов COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что до окончании эпидемии еще далеко, но при этом есть вероятность появления и распространения новых, более опасных штаммов COVID-19.
«Пандемия продолжает развиваться, и в глобальной эпидемиологии доминируют четыре варианта, вызывающие озабоченность. Комитет признал высокую вероятность появления и глобального распространения новых и, возможно, более опасных вариантов, вызывающих озабоченность, которые, возможно, будет еще сложнее контролировать», — говорится в заявлении чрезвычайного комитета ВОЗ (цитата по «РИА Новости»). В заявлении отмечается, что эти варианты коронавируса будет сложнее контролировать.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир стоит на пороге третьей волны пандемии коронавируса. По его словам, прошлая неделя была четвертой неделей подряд, когда росло число случаев заболевания COVID-19 во всем мире, причем рост был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ, кроме одного. И после 10 недель снижения смертность снова стала расти. При этом вирус продолжает эволюционировать, что приводит к появлению новых вариантов.
«Дельта»-вариант является одним из основных факторов нынешнего роста передачи инфекции. «В настоящее время этот штамм существует более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19, если уже не является таковым», — отмечал глава ВОЗ.
До этого ВОЗ сообщала, что Россия поднялась на четвертое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом.