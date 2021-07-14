Глава ВОЗ заявил о начале третьей волны пандемии коронавируса в мире
Мир стоит на пороге третьей волны пандемии коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«По мере того, как в Европе и Северной Америке начали действовать повышенные показатели вакцинации, мы наблюдали устойчивое снижение заболеваемости и смертности. К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и мы находимся на ранних стадиях третьей волны», — приводятся слова Гебрейсуса на сайте ВОЗ.
Прошлая неделя была четвертой неделей подряд, когда росло число случаев заболевания COVID-19 во всем мире, причем рост был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ, кроме одного. И после 10 недель снижения смертность снова стала расти. При этом вирус продолжает эволюционировать, что приводит к появлению новых вариантов.
По его словам, дельта-вариант является одним из основных факторов нынешнего роста передачи инфекции. В настоящее время этот штамм существует более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19, если уже не является таковым, отметил глава ВОЗ.
Ранее ВОЗ сообщала, что Россия поднялась на четвертое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом — в стране зарегистрировано 5 833 175 случаев заражения. Согласно данным ВОЗ, на 14 июля в мире было зарегистрировано 187 519 798 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 4 049 372 смерти.