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Глава ВОЗ заявил о начале третьей волны пандемии коронавируса в мире

Ведомости

Мир стоит на пороге третьей волны пандемии коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«По мере того, как в Европе и Северной Америке начали действовать повышенные показатели вакцинации, мы наблюдали устойчивое снижение заболеваемости и смертности. К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и мы находимся на ранних стадиях третьей волны», — приводятся слова Гебрейсуса на сайте ВОЗ.

Прошлая неделя была четвертой неделей подряд, когда росло число случаев заболевания COVID-19 во всем мире, причем рост был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ, кроме одного. И после 10 недель снижения смертность снова стала расти. При этом вирус продолжает эволюционировать, что приводит к появлению новых вариантов.

По его словам, дельта-вариант является одним из основных факторов нынешнего роста передачи инфекции. В настоящее время этот штамм существует более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19, если уже не является таковым, отметил глава ВОЗ.

Ранее ВОЗ сообщала, что Россия поднялась на четвертое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом — в стране зарегистрировано 5 833 175 случаев заражения. Согласно данным ВОЗ, на 14 июля в мире было зарегистрировано 187 519 798 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 4 049 372 смерти.

Ранее по теме: Россия вышла на четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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