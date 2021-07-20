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Собянин утвердил названия девяти станций строящейся Троицкой линии метро

Ведомости

Линия метро, которая пройдет от станции Московского центрального кольца (МЦК) Крымская до Троицка, получила наименование Троицкая, сообщила пресс-служба столичной мэрии со ссылкой на постановление мэра города Сергея Собянина.

Определены также названия девяти строящихся станций – «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Тютчевская», «Бачуринская», «Коммунарка», «Сосенки», «Ракитки» и «Десна». Всего на Троицкой линии будет 17 станций, ее длина составит 40 км. Ожидается, что ежедневно новой веткой смогут пользоваться около 100 000 пассажиров.

Кроме того, наименование присвоено строящейся станции Люблинско-Дмитровской линии метро, расположенной на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Она получила название «Яхромская», рассказали в мэрии.

Ранее по теме: Собянин утвердил продление «синей» ветки метро в Гольяново

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных