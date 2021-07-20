Собянин утвердил названия девяти станций строящейся Троицкой линии метро

Определены также названия девяти строящихся станций – «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Тютчевская», «Бачуринская», «Коммунарка», «Сосенки», «Ракитки» и «Десна». Всего на Троицкой линии будет 17 станций, ее длина составит 40 км. Ожидается, что ежедневно новой веткой смогут пользоваться около 100 000 пассажиров.