Собянин утвердил названия девяти станций строящейся Троицкой линии метро
Линия метро, которая пройдет от станции Московского центрального кольца (МЦК) Крымская до Троицка, получила наименование Троицкая, сообщила пресс-служба столичной мэрии со ссылкой на постановление мэра города Сергея Собянина.
Определены также названия девяти строящихся станций – «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Тютчевская», «Бачуринская», «Коммунарка», «Сосенки», «Ракитки» и «Десна». Всего на Троицкой линии будет 17 станций, ее длина составит 40 км. Ожидается, что ежедневно новой веткой смогут пользоваться около 100 000 пассажиров.
Кроме того, наименование присвоено строящейся станции Люблинско-Дмитровской линии метро, расположенной на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Она получила название «Яхромская», рассказали в мэрии.