Собянин утвердил продление «синей» ветки метро в Гольяново

Возможность строительства станции Гольяново предусматривалась генпланом Москвы, утвержденным в 2010 г., однако проект откладывался на неопределенное время. В 2019 г. власти окончательно решили построить метро, а в марте 2021 г. был определен срок начала строительства: середина 2022 г. Предварительно подземка в Гольяново должна прийти в 2023 г., рассматривается возможность продления ветки дальше за МКАД.