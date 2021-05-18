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Собянин утвердил продление «синей» ветки метро в Гольяново

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект продления Арбатско-Покровской ветки метро («синяя») в район Гольяново, сообщает пресс-служба городской администрации.

Для продления ветки будет построен участок подземки длиной 2,6 км, благодаря которому 30 тыс. из 70 тыс. жителей Гольяново получат метро в шаговой доступности, говорится в сообщении.

«Новая конечная станция «Гольяново» разместится в жилой зоне района на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Среднее время поездок по городу для жителей сократится примерно на 20 минут», — уточнили в Депртрансе. Нагрузка на действующую конечную станцию «синей» ветки метро «Щелковская» снизится примерно на 25%.

На всем протяжении участка линия будет прокладываться строго под уличной сетью. Это гарантирует сохранность окружающих зданий, заверили в пресс-службе строительного комплекса Москвы.

Возможность строительства станции Гольяново предусматривалась генпланом Москвы, утвержденным в 2010 г., однако проект откладывался на неопределенное время. В 2019 г. власти окончательно решили построить метро, а в марте 2021 г. был определен срок начала строительства: середина 2022 г. Предварительно подземка в Гольяново должна прийти в 2023 г., рассматривается возможность продления ветки дальше за МКАД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных