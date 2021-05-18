Собянин утвердил продление «синей» ветки метро в Гольяново
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект продления Арбатско-Покровской ветки метро («синяя») в район Гольяново, сообщает пресс-служба городской администрации.
Для продления ветки будет построен участок подземки длиной 2,6 км, благодаря которому 30 тыс. из 70 тыс. жителей Гольяново получат метро в шаговой доступности, говорится в сообщении.
«Новая конечная станция «Гольяново» разместится в жилой зоне района на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Среднее время поездок по городу для жителей сократится примерно на 20 минут», — уточнили в Депртрансе. Нагрузка на действующую конечную станцию «синей» ветки метро «Щелковская» снизится примерно на 25%.
На всем протяжении участка линия будет прокладываться строго под уличной сетью. Это гарантирует сохранность окружающих зданий, заверили в пресс-службе строительного комплекса Москвы.
Возможность строительства станции Гольяново предусматривалась генпланом Москвы, утвержденным в 2010 г., однако проект откладывался на неопределенное время. В 2019 г. власти окончательно решили построить метро, а в марте 2021 г. был определен срок начала строительства: середина 2022 г. Предварительно подземка в Гольяново должна прийти в 2023 г., рассматривается возможность продления ветки дальше за МКАД.