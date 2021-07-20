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В Курганской области введут режим ЧС из-за засухи

Ведомости

В агропромышленном комплексе Курганской области с 27 июля введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за почвенной засухи, сказано на сайте правительства области.

Там пояснили, что в июне в регионе наступила засуха, которая привела к «угнетению посевов и снижению урожайности». ЧС отменят, когда в пахотном слое появится слой влаги в 20 см.

«Введение режима ЧС позволит сельхозтоваропроизводителям региона пролонгировать кредиты, если это будет необходимо, и освободиться от штрафов в случае недостижения значений результатов предоставления субсидий из бюджета», — заявил директор департамента АПК Рустам Камалетдинов.

В правительстве уточнили, что введение режима ЧС не означает, что местным сельхозпроизводителям вернут потери из бюджета. Защитой для них в настоящий момент является механизм страхования посевов на случай погодных катаклизмов.

По данным МЧС, в 25 муниципальных округах Курганской области введен третий класс пожарной опасности. Еще в одном — четвертый класс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных