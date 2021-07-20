В Курганской области введут режим ЧС из-за засухи
В агропромышленном комплексе Курганской области с 27 июля введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за почвенной засухи, сказано на сайте правительства области.
Там пояснили, что в июне в регионе наступила засуха, которая привела к «угнетению посевов и снижению урожайности». ЧС отменят, когда в пахотном слое появится слой влаги в 20 см.
«Введение режима ЧС позволит сельхозтоваропроизводителям региона пролонгировать кредиты, если это будет необходимо, и освободиться от штрафов в случае недостижения значений результатов предоставления субсидий из бюджета», — заявил директор департамента АПК Рустам Камалетдинов.
В правительстве уточнили, что введение режима ЧС не означает, что местным сельхозпроизводителям вернут потери из бюджета. Защитой для них в настоящий момент является механизм страхования посевов на случай погодных катаклизмов.
По данным МЧС, в 25 муниципальных округах Курганской области введен третий класс пожарной опасности. Еще в одном — четвертый класс.