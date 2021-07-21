РБК узнал о предложении включить борьбу с телефонным мошенничеством в нацпрограмму

Сократить телефонное мошенничество в десять раз предложили Сбербанк, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Ростелеком», «ЭР-телеком холдинг» и другие компании, ЦБ, МВД, Минцифры и Роскомнадзор. Для борьбы с мошенниками они предложили ввести регулирование IP-телефонии, ограничить или контролировать звонки с ее использованием, блокировать звонки с подменой номера на уровне операторов и ввести ограничения на транзит мошеннического трафика. Объем финансирования оценили в 100-150 млн руб. Собеседник издания рассказал, что предполагается, что финансировать борьбу с мошенничеством будут учредители АНО, однако они не поддержали идею и предложили переложить финансирование на МВД, Минцифры или Роскомнадзор.