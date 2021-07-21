РБК узнал о предложении включить борьбу с телефонным мошенничеством в нацпрограмму
Участники рынка и несколько ведомств предложили одной из целей нацпрограммы «Цифровая экономика» снижение телефонного мошенничества в десять раз к 2024 г., сообщил РБК со ссылкой на копию материалов рабочей группы по направлению «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика». Подлинность материалов подтвердили несколько участников рабочей группы. Также участники группы предложили создать распределенный SOC (Security operations center), чтобы обеспечить кибербезопасность государственной облачной инфраструктуры.
Представитель АНО рассказал, что включение новых целей в паспорт проекта и их финансирование требуют дополнительной проработки и пока не обсуждались. Собеседник издания добавил, что представители АНО должны до 1 октября представить председателю наблюдательного совета организации вице-премьеру Дмитрию Чернышенко список мер для достижения целей.
Чернышенко через своего представителя сообщил, что к этому сроку обновленная стратегия деятельности АНО на 2022-2024 гг. должна быть представлена на рассмотрение набсовета. Он добавил, что ранее обсуждалось, что миссия АНО не должна ограничиваться организацией диалога бизнеса и государства. Представитель Минцифры рассказал, что пока рано говорить о конкретных мерах и финансировании.
Сократить телефонное мошенничество в десять раз предложили Сбербанк, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Ростелеком», «ЭР-телеком холдинг» и другие компании, ЦБ, МВД, Минцифры и Роскомнадзор. Для борьбы с мошенниками они предложили ввести регулирование IP-телефонии, ограничить или контролировать звонки с ее использованием, блокировать звонки с подменой номера на уровне операторов и ввести ограничения на транзит мошеннического трафика. Объем финансирования оценили в 100-150 млн руб. Собеседник издания рассказал, что предполагается, что финансировать борьбу с мошенничеством будут учредители АНО, однако они не поддержали идею и предложили переложить финансирование на МВД, Минцифры или Роскомнадзор.