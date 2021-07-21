В России за сутки выявили 23 704 новых случая коронавируса

В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 704 человек, следует из статистики оперштаба на 21 июля. Умерли 783 человека. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 030 240. Умерли за все время пандемии 150 705 человек. За сутки полностью выздоровели 22 584 человека. Общее число выздоровевших возросло до 5 404 797.