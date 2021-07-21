В России за сутки выявили 23 704 новых случая коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 704 человек, следует из статистики оперштаба на 21 июля. Умерли 783 человека. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 030 240. Умерли за все время пандемии 150 705 человек. За сутки полностью выздоровели 22 584 человека. Общее число выздоровевших возросло до 5 404 797.
Вчера, 20 июля, оперштаб сообщил о 23 770 новых случаях. Накануне общее число заболевших превысило 6 млн человек.
В Москве за сутки выявили 3254 случая заражения коронавирусом, выздоровели 8006 человек, скончались 104 пациента. За все время пандемии в столице выявили 1 473 584 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+2161), Санкт-Петербург (+1939), Нижегородская область (+537) и Красноярский край (+499).
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 191 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 34,1 млн случаев, Индии (более 31,2 млн), Бразилии (свыше 19,4 млн) и Франции (более 5,9 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.