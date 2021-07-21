Правительство выделило 222 млн рублей на водоснабжение Крыма

Президент России поручил правительству разработать план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, рассчитанный до 2024 г. 18 марта 2021 г. вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил Путину, что в результате реализуемых мероприятий проблема острого дефицита воды в Крыму и Севастополе ликвидирована. В начале мая Хуснуллин заявил, что на 2021 г. и ближайшие годы Крым обеспечен водой.