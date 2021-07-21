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Правительство выделило 222 млн рублей на водоснабжение Крыма

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 222,2 млн руб. на обеспечение водоснабжения в Крыму, сообщила пресс-служба правительства.

«Средства пойдут на обвязку скважин питьевой воды, разведанных в 2021 году. Эта процедура предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий. Часть субсидии также планируется направить на строительство водоводов», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что такие меры помогут увеличить подачу воды не менее чем на 10 тыс. куб. м в сутки. В течение 30 дней Минэкономразвития должно заключить соглашение с властями Крыма на предоставление субсидии.

Ранее был утвержден план по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя стоимостью 48 млрд руб. Согласно документу, на полуострове должны отремонтировать сети водоснабжения и построить современную инженерную инфраструктуру, в том числе водозаборы, водоотводы и очистные сооружения.

Проблемы с водоснабжением Крыма, возникшие в 2014 г. из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала (давал 85% потребления воды жителями региона), обострились летом-осенью 2020 г. Из-за истощения запасов водохранилищ в засуху и невозможности удовлетворить потребление с помощью скважин в ряде крупных городов полуострова, включая Севастополь, Симферополь и Ялту, пришлось ограничить потребление воды и ввести жесткий график ее включений.

Президент России поручил правительству разработать план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, рассчитанный до 2024 г. 18 марта 2021 г. вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил Путину, что в результате реализуемых мероприятий проблема острого дефицита воды в Крыму и Севастополе ликвидирована. В начале мая Хуснуллин заявил, что на 2021 г. и ближайшие годы Крым обеспечен водой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных