Правительство выделило 222 млн рублей на водоснабжение Крыма
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 222,2 млн руб. на обеспечение водоснабжения в Крыму, сообщила пресс-служба правительства.
«Средства пойдут на обвязку скважин питьевой воды, разведанных в 2021 году. Эта процедура предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий. Часть субсидии также планируется направить на строительство водоводов», — говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что такие меры помогут увеличить подачу воды не менее чем на 10 тыс. куб. м в сутки. В течение 30 дней Минэкономразвития должно заключить соглашение с властями Крыма на предоставление субсидии.
Ранее был утвержден план по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя стоимостью 48 млрд руб. Согласно документу, на полуострове должны отремонтировать сети водоснабжения и построить современную инженерную инфраструктуру, в том числе водозаборы, водоотводы и очистные сооружения.
Проблемы с водоснабжением Крыма, возникшие в 2014 г. из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала (давал 85% потребления воды жителями региона), обострились летом-осенью 2020 г. Из-за истощения запасов водохранилищ в засуху и невозможности удовлетворить потребление с помощью скважин в ряде крупных городов полуострова, включая Севастополь, Симферополь и Ялту, пришлось ограничить потребление воды и ввести жесткий график ее включений.
Президент России поручил правительству разработать план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, рассчитанный до 2024 г. 18 марта 2021 г. вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил Путину, что в результате реализуемых мероприятий проблема острого дефицита воды в Крыму и Севастополе ликвидирована. В начале мая Хуснуллин заявил, что на 2021 г. и ближайшие годы Крым обеспечен водой.